中壢龍岡路3段遲未拓寬 張善政︰將研議區段徵收取得土地

桃市府進行中壢龍岡路拓寬工程，全長2.7公里分3期施工，目前僅龍岡路3段37巷至環中東路段、長722公尺3期工程未拓寬；議員吳嘉和今在議會質詢時提到，3期工程大約要30多億元，考量大巨蛋計畫已經啟動，屆時龍岡路未打通將成為交通瓶頸，建議透過區段徵收計畫取得道路用地以節省公帑，市長張善政則認為這是很好的建議，會請相關單位進行研議。

張善政表示，龍岡路拓寬工程大約完成4分之3，加上未來的中壢體育園區、大巨蛋開發案，3期拓寬工程勢在必行，區段徵收是很好的手段，市府不用花錢就可取得公共設施用地，會請相當單位評估。

吳嘉和表示，龍岡路拓寬工程北起環中東路，南至龍岡圓環，全長2.7公里，第1期工程由龍慈路口至龍岡圓環，經費12億元，於2016年完工，第2期龍慈路口到龍岡路2段37巷口，經費15億元，於2019年完工；第3期工程龍岡路3段37巷至環中東路段，2019年評估所需經費23億元，市府以沒有經費停擺，如今所需費用已經超過30億元。

吳嘉和說，龍岡國小目前確定搬遷到中壢體育園區，未來學校用地將完全空出來，建議將龍岡路三期未拓寬部分連同「龍岡國小」原有校地一併規劃進行區段徵收計畫，範圍大約在龍岡路康貝特、環中東路間。

吳嘉和也提到，區段徵收計畫不僅可取得龍岡路3期道路用地，還可成立客運轉運中心，紓解目前火車站前公車亂竄亂象，也可興建800公尺地下街，帶動地方特色。

