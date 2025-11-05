竹市北門市場重建開幕 11/21前指定攤商買100送20元好康券

新竹市北門市場重建重新開幕，11月21日前指定攤商買100送20元好康券，抵用券在可月底前使用，還可參加抽獎活動。（記者洪美秀攝）

新竹市北門市場重建10月底重新開幕後，吸引不少消費者回流，也帶動市場買氣，市府與委外業者合推期間限定「北門好康券」活動，市民從7日起到21日活動期間到北門市場內指定攤商消費，可享受「買越多、賺越多」的回饋優惠，只要消費滿100元，可獲「北門好康券」20元現金抵用券，且可參加竹市購物節抽獎活動，現金抵用券使用期限在11月30日止。

北門市場重建活化啟用後，寬敞的北歐式白色開放空間，頗受消費者喜愛，業者也趁開幕熱潮，推出「北門好康券」活動，邀市民走進傳統市場、支持攤商。產發處表示，民眾在活動期間到北門市場內指定攤商消費滿100元，即可獲得「北門好康券」20元現金抵用券，單筆交易最多可使用3張，最高可折抵60元（好康券限下次消費使用，不得與其他優惠併用，亦不得找零或兌換現金），活動從11月7日至11月21日止，領券後限11月30日前使用，數量有限、送完為止。

另第二屆新竹市購物節活動即日起到12月25日，民眾在竹市合法登記商家單筆消費滿200元，或在免開發票的特約店家消費滿100元，即可登錄參加抽獎。活動期間有「週週抽」機票與購物金、「月月抽」iPhone與機車，以及「新竹通專屬抽」即享券，壓軸還有汽車大獎可抽獎。

