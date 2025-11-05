高雄8連霸議員李喬如關注高齡運動 建議製作銀髮運動地圖

運發局長侯尊堯說明，會把銀髮族相關運動課程在官網公告，也認同議員建議，會研究銀髮運動地圖製作方向。（記者王榮祥翻攝）

在高雄已8連霸、明年力拼9連霸的民進黨籍超資深議員「姊姊」李喬如，今在教育部門質詢時關注高齡運動風氣，建議運發局全面盤點長輩需求、製作銀髮地圖、培訓熟悉銀髮運動的專業人力，運發局長侯尊堯認同其想法，允諾積極執行。

李喬如說，高雄65歲以上高齡人口已逾兩成，長輩運動已成為市政重要課題，常跟長輩接觸、也辦過銀髮運動的她強烈建議市府，應該積極協助、鼓勵長輩運動。

她具體列出三個建議，全面盤點銀髮族運動需求、製作銀髮族運動地圖、以及培訓熟悉銀髮運動的專業教練，尤其在長輩肌耐力部分。

運發局長侯尊堯答詢指出，根據相關單位報告指出，高雄65至69歲長輩，有在規律運動比例達61.7%，70歲以上長輩每周運動也有5.13%，顯見高雄大多數銀髮族有規律運動習慣。

他進一步提到包括鹽埕、以及明年啟動的鼓山運動中心，都規劃有銀髮課程，後續還會規畫巡迴車巡迴各社區及長照站，會與民間專業機構合作，協助長輩做運動。

他也認同議員想法，允諾未來會將適合銀髮族的運動課程相關資訊全面在官網公告，也會規畫銀髮運動地圖，方便長輩與子女找尋；除了議員重視的肌耐力訓練，他也建議長輩可參與社團的太極拳、木球、槌球等運動，運發局則會積極向運動部爭取經費，提供長輩更多元運動選擇。

