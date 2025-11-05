若禁廚餘養豬每日去化量能差500噸 彭啓明：須1至2年規畫

環境部長彭啓明表示，全國每日廚餘去化量能與實際廚餘產生量差距約為500噸，因此目前正討論如中長期的黑水虻、生質能、或堆肥化方式去化，但這部分仍須約1至2年規畫。（記者黃宜靜攝）

台中梧棲廚餘養豬場發生非洲豬瘟，中央災害應變中心公布疫調報告，病毒可能來自未完全蒸煮的廚餘，外界關注未來若全面禁止廚餘養豬後，如何因應廚餘去化處理問題；對此，環境部長彭啓明表示，全國每日廚餘去化量能與實際廚餘產生量差距約為500噸，因此目前正討論如中長期的黑水虻、生質能、或堆肥化方式去化，但這部分仍須約1至2年規畫。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請環境部部長、經濟部、內政部、農業部、交通部就「非法棄置到城市採礦：檢討環境部環境管理署執法痛點與城市採礦推動策略」進行專題報告，並備質詢。

環境部統計，統計去（2024）年1年來看，全國廚餘總產生量約77.2萬公噸（2115公噸／日），其中家戶廚餘50.5萬公噸（1384公噸／日）、事業廚餘26.7萬公噸（731公噸／日）。

環境部統計，過往去化方式包含：飼料化處理（養豬）約48.3萬公噸（1324公噸／日）、占62.6%；能源化處理約4.8萬公噸（131公噸／日）、占9.5%；肥料化處理約23.1萬公噸（634公噸／日）、占30%；其他處理方式（如黑水虻等）約1萬公噸（26.5公噸／日）、占1.2%。

被問及若未來全面禁止廚餘養豬，廚餘去化處理因應對策；彭啓明於會前接受媒體採訪時指出，目前約有8縣市在一定條件下，仍可維持廚餘餵豬。據「廚餘去化中央前進協調所」協調資料顯示，多數縣市是以焚燒為主。全國廚餘去化量能與實際廚餘產生量差距約為500噸，因此目前正討論如中長期的黑水虻、生質能等，做成堆肥化方式去化，但這部分仍須約1至2年規畫。

彭啓明續指，目前來看，各縣市在家戶廚餘量能上是足夠的，主要不足的部分為餐廳、團膳或事業廚餘造成的，因此希望各縣市能再盤點；部分縣市去化量能足夠，如屏東可自行去化；有些縣市如台中市等則出現量能不足問題，目前只能以救急方式處理。

若要重啟廚餘養豬政策，需達到3大前提，包括：1、業者蒸煮廚餘即時上傳監控，2、地方政府落實稽查，3、相關法規完備，才能再啟動廚餘養豬，彭啓明表示，其中蒸煮設備即時監控為環境部主責，這部分正在規劃中。

