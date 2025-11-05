為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市青年局職涯探索工作坊 11/22帶青年完成「人生提案」

    2025/11/05 09:52 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市青年局規畫「職涯探索系列工作坊」，以「人生設計」為題，協助剛出社會青年探索方向。（台北市青年局提供）

    台北市青年局規畫「職涯探索系列工作坊」，以「人生設計」為題，協助剛出社會青年探索方向。工作坊將在11月22日舉辦活動，邀請職涯發展培訓師吳虹儀（小米）擔任講師，帶領青年完成屬於自己的「人生提案」。

    青年局表示，吳虹儀擁有企業人力資源顧問、政府與校園勞動權益講師、策略職涯規劃諮詢師等多元經驗，將以專業引導與實務分享，結合「人生設計」概念與職涯探索，幫青年打造屬於自己的未來藍圖。

    青年局說明，在課程中，學員將透過「焦慮地圖定位」探索當下挑戰，進行「價值觀盤點」練習，並在小組交流中從他人經驗看見自己，學習表達與傾聽。同時，也會介紹青年局提供的免費職涯諮詢服務，協助青年在面對不確定時，善用資源尋求支持，開啟多元職涯的可能性。

    青年局強調，人生不是一次就選對，而是不斷試錯與修正。青年局也鼓勵青年勇於嘗試，為未來創造更多可能。

    台北市青年局規畫「職涯探索系列工作坊」，邀請職涯發展培訓師吳虹儀（小米）擔任講師，帶領青年完成屬於自己的「人生提案」。（台北市青年局提供）

