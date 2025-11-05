0403大地震一年半後組合屋完工 網酸徐榛蔚：叫我阿嬤來都比妳有效率

花蓮縣長徐榛蔚4日前往視察0403大地震災民的組合屋。（擷取自徐榛蔚臉書）

2024年0403大地震重創花蓮至今已逾一年半，不少災民因大樓傾倒而無家可歸。花蓮縣府與中華民國紅十字會合作興建的「組合屋」近日終於完工，縣長徐榛蔚昨（4日）宣布將於11月8日開放受災戶看屋，並預計11月底簽約、12月入住。消息一出卻引來大批網友留言質疑「效率太慢」，甚至有人嘲諷「叫我阿嬤來都比妳有效率」。

徐榛蔚昨日在臉書發文表示，0403地震造成住宅倒塌，縣府與紅十字會 合作興建組合屋，提供受災戶中繼安置空間，她與縣府團隊前往美崙民孝段組合屋基地，實地檢查建築結構、水電配置、家具家電與動線安排，確認整體居住條件已具備。

徐榛蔚指出，此次共規劃30戶組合屋，由紅十字會捐助2800萬元，縣府辦理興建，並整合國有財產署及社會資源推動作業，基地鄰近林園公園，生活機能便利，家具設備齊全，水電排水系統完備，已陸續取得使用執照。預計11月8日開放看屋，11月底前完成抽籤與簽約，12月起依序安排入住。

沒想到該貼文一出就被酸爆，許多網友痛批：「還以為是光復，想說花蓮縣政府難得有效率，結果是0403」、「都多久了，中繼屋是多難蓋」、「戶數超少的，而且這個應該是組合屋，我記得今年才開始蓋，位置也很偏僻。慈濟蓋的是永久型，位置在市中心，比較好。」、「都多久了，中繼屋是多難蓋」、「該下台了吧！還好意思」、「都1年多…還在0403，叫我阿嬤來都比妳有效率」。

也有人質疑，「刻意不寫年份是覺得，大家會當作不知道這是一年半前的事情了嗎？」、「不會把這次風災，人家捐的冰箱電鍋拿來這裡用吧？」、「到底買了多少網軍在那邊自high」、「來喊『縣長辛苦了』不知道可以領多少」

臉書粉專「百柯全書」也轉發該文嘲諷，「花蓮縣政府到目前還在0403」，其他網友也接力留言，「0403是2024的0403！再兩個月就2026了欸」、「這種執行率放到其他縣市到年底能給過？」、「唉，一次又一次！地震多久了？還在演。拿到錢不知去向，苦的只是災民啦」、「會不會是當初祖國準備給他們的那批組合屋吧？」、「不仔細看會以為是光復災民的臨時安置」。

