    首頁 > 生活

    粉紫花布映福光！頭份永貞宮媽祖選出來年新衣裳

    2025/11/05 09:40 記者彭健禮／苗栗報導
    永貞宮主委張淑芬表示，來年新聖袍粉紫的顏色象徵了平安與慈悲，也代表著女性溫婉而堅韌的力量。（圖由永貞宮提供）

    永貞宮主委張淑芬表示，來年新聖袍粉紫的顏色象徵了平安與慈悲，也代表著女性溫婉而堅韌的力量。（圖由永貞宮提供）

    苗栗縣頭份市田寮永貞宮，主祀天上聖母，因位處客家庄，永貞宮媽祖神尊也以身穿客家花布式樣的聖袍為特色，每年聖袍主色由媽祖決定。2026丙午馬年將屆，廟方昨（4）日擲筊請示，媽祖婆選擇粉紫花布聖袍做為來年新衣裳。

    田寮永貞宮位處頭份市客家庄，管理委員會主委張淑芬上任後，徵得媽祖同意，2019年起以客家花布式樣的衣袍作為永貞宮媽祖的聖袍，凸顯客家庄媽祖信仰及族群融合精神。

    廟方每年也會以「擲筊請示媽祖婆聖意」的方式，來讓媽祖婆挑選鍾意的聖袍顏色款式，於媽祖聖誕前一天，為天上聖母換上年度的新聖袍，替媽祖祝壽並宣布啟動頭份四月八巡庄遶境活動。

    昨天，張淑芬依往例向媽祖婆擲筊請示，「粉紫色客家花布聖袍」獲三次聖筊，將做為來年丙午馬年的媽祖婆新衣裳。張淑芬表示，永貞宮媽祖婆的客家聖袍為手工一針一線縫製而成，蘊含了信眾們的虔誠祈願，來年新聖袍粉紫的顏色象徵了平安與慈悲，也代表著女性溫婉而堅韌的力量。

    永貞宮主委張淑芬向媽祖婆擲筊請示，「粉紫色客家花布聖袍」獲三次聖筊，將做為來年丙午馬年的媽祖婆新衣裳。（圖由永貞宮提供）

    永貞宮主委張淑芬向媽祖婆擲筊請示，「粉紫色客家花布聖袍」獲三次聖筊，將做為來年丙午馬年的媽祖婆新衣裳。（圖由永貞宮提供）

    永貞宮主委張淑芬擲筊請示媽祖聖意。（圖由永貞宮提供）

    永貞宮主委張淑芬擲筊請示媽祖聖意。（圖由永貞宮提供）

