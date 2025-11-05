為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    美數據分析公司Palantir延攬高中畢業生成全職員工 胡采蘋這麼說

    2025/11/05 10:35 即時新聞／綜合報導
    美國數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir Technologies）推出「菁英獎學金」，首次邀請高中畢業生直接進入公司工作。（路透）

    美國數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir Technologies）推出「菁英獎學金」，首次邀請高中畢業生直接進入公司工作。（路透）

    美國數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir Technologies）推出「菁英獎學金」，首次邀請高中畢業生直接進入公司工作。對此胡采蘋坦言，其實美國的大學教育還是強的，只是建議不要去一些太左的學校，主流的價值仍應取智識水準最優者，本來就應該讓資源分配給最能發揮它的人，不然就浪費了資源。

    胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，Palantir今年要收22個高中生，因為他們覺得美國大學現在已經不以菁英與卓越為追求，價值觀壞掉，不如直接跳過。

    胡采蘋認為，其實美國的大學教育還是強的，只是不要去一些太左的學校，多元化、公平和包容性（DEI）她還是在小比例上贊同的，但不能變成主流的價值，主流的價值還是應該取智識水準最優者，本來就應該讓資源分配給最能發揮它的人，不然就是浪費了資源，這並不是對整個社會最好的事情。

    胡采蘋笑說，現在我也希望我姪女能優先考慮史丹佛、麻省理工、卡內基美隆、加州理工這類學校，不要去哈佛。不過說真的，以我大姪女這種從小表現出標準胡家小孩個性的孩子，她去哪裡都會自己長成一片大樹，姑姑根本不用擔心。小姪女就當姑姑的第3隻貓就好。

    網友看到貼文後紛紛留言表達不同看法，有人說「為了進大學作弊造假的人太多了，不如直接找純樸的高中生」、「不用覺得，事實就是這樣，美國大學被西方式文革搞得烏煙瘴氣，一切都看是不是自己人，不是通通入黑五類，這種環境怎麼可能是菁英和卓越」、「如果大型公司都這樣做法，花錢浪費時間讀大學真的是自虐」。

    相關新聞請見︰

    挑戰大學文憑價值！Palantir推「菁英獎學金」 延攬高中畢業生成全職員工

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播