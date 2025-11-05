美數據分析公司Palantir延攬高中畢業生成全職員工 胡采蘋這麼說

美國數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir Technologies）推出「菁英獎學金」，首次邀請高中畢業生直接進入公司工作。（路透）

美國數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir Technologies）推出「菁英獎學金」，首次邀請高中畢業生直接進入公司工作。對此胡采蘋坦言，其實美國的大學教育還是強的，只是建議不要去一些太左的學校，主流的價值仍應取智識水準最優者，本來就應該讓資源分配給最能發揮它的人，不然就浪費了資源。

胡采蘋今於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，Palantir今年要收22個高中生，因為他們覺得美國大學現在已經不以菁英與卓越為追求，價值觀壞掉，不如直接跳過。

胡采蘋認為，其實美國的大學教育還是強的，只是不要去一些太左的學校，多元化、公平和包容性（DEI）她還是在小比例上贊同的，但不能變成主流的價值，主流的價值還是應該取智識水準最優者，本來就應該讓資源分配給最能發揮它的人，不然就是浪費了資源，這並不是對整個社會最好的事情。

胡采蘋笑說，現在我也希望我姪女能優先考慮史丹佛、麻省理工、卡內基美隆、加州理工這類學校，不要去哈佛。不過說真的，以我大姪女這種從小表現出標準胡家小孩個性的孩子，她去哪裡都會自己長成一片大樹，姑姑根本不用擔心。小姪女就當姑姑的第3隻貓就好。

網友看到貼文後紛紛留言表達不同看法，有人說「為了進大學作弊造假的人太多了，不如直接找純樸的高中生」、「不用覺得，事實就是這樣，美國大學被西方式文革搞得烏煙瘴氣，一切都看是不是自己人，不是通通入黑五類，這種環境怎麼可能是菁英和卓越」、「如果大型公司都這樣做法，花錢浪費時間讀大學真的是自虐」。

