觀霧檜山巨木群步道修繕完畢，重新開放。（林業及自然保育署新竹分署提供）

觀霧國家森林遊樂區檜山巨木群步道，受6月份山區大雨導致橋梁損毀，0公里至2.7公里暫時封閉，經過一段時間修繕，觀霧國家森林遊樂區傳來好消息，擁有高人氣的檜山巨木群步道重新開放。觀霧國家森林遊樂區也整理以檜山巨木群步道為主要目標的一日行程計畫，提供遊客參考。

觀霧國家森林遊樂區表示，檜山巨木群步道0公里至2.8公里一段起伏不大、相較好走的步道，天氣晴朗時往新竹方向可以看見鵝公髻山及五指山山景，秋冬季還有機會看見雲海，步行至2.8K可欣賞壯麗的紅檜巨木，是觀霧國家森林遊樂區最熱門的步道。

請繼續往下閱讀...

林保署新竹分署也說，遊客造訪步道後，可以回到觀霧遊客中心觀賞影片，或者前往觀霧山莊便利店、觀霧山椒魚生態中心後方的雲霧咖啡廳，感受雲霧在山間流動。

體力較充沛遊客，也可考慮從檜山巨木群步道入口（樂山林道1.2公里處），經由蜜月小徑至觀霧山莊周遭，繼續造訪其他步道，於下午4點10分至觀霧山莊站搭車回程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法