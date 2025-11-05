今晚超級月亮最大、最亮 屏東幸福公園觀測會免費登場

「超級月亮」觀測會今晚（11月5日）屏東幸福公園登場。（屏東縣政府提供）

年度最壯觀的天文奇景「超級月亮」今（5）晚登場，屏東縣政府延續9月「土星衝」活動熱潮，今晚間7點至9點，在屏東幸福公園停車場戶外廣場舉辦「超級月亮」觀測會，開放民眾免費參與，不但能近距離欣賞今年最大、最亮的滿月，還能透過星空導覽、望遠鏡觀測與智慧攝星體驗，感受浪漫與科學兼具的追星之夜。

月球的軌道呈橢圓形，導致它與地球的距離時遠時近。當月球運行至近地點時，距離地球約為35萬6000公里，比遠地點時近5萬公里，因此產生明顯的視覺差異。此次的11月5日滿月，是今年3次超級月亮之一，更是視覺上最大、最亮的一次。與今年4月13日的最小滿月相比，視直徑放大約16.6%，亮度提升約36%，是肉眼觀測月球細節的最佳時機。

屏東縣政府表示，街頭天文活動致力於將天文科學帶入日常生活，此次超級月亮觀測會設計了豐富多元的體驗內容，就是希望讓民眾在浪漫星空下，度過既有科學感又具儀式感的夜晚。

今晚將由屏東星空大使施世治帶來生動有趣的星空導覽，帶領民眾觀測超級月亮與秋季星座，現場將架設多台專業天文望遠鏡，由專人引導近距離欣賞月球表面細節，體驗前所未有的視覺震撼，同時，參加者也可體驗「智慧攝星儀」，在專業人員協助下，可輕鬆以手機拍下清晰、美麗的月亮特寫，將難得的美景帶回家。更多天文活動訊息可至屏東縣政府交通旅遊處官網、屏東GO好玩官方臉書、屏東GO好玩APP查詢。

屏縣街頭天文活動廣受民眾歡迎。（資料照，記者羅欣貞攝）

