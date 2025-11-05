火山浮石變身鹿角蕨植生板 打造療癒園藝新風潮

以火石浮石當植生板栽種鹿角蕨是完美組合。（記者黃明堂攝）

火山岩漿噴發後凝固形成的火山浮石在海漂過程可能造成船隻故障，過去曾是漁民頭痛的海廢，上岸後必須立刻撿除，台東農改場收集了不少浮石，思考再利用，結果發現它的孔隙排水佳又透氣，用來當作鹿角蕨的植生板，既適合又美觀，積極開課推廣，目前已開辦11場課程，總參與人次達300人，期望擴大推廣後，發揮園藝對身心靈療育的力量。

農改場表示，鹿角蕨因其外型如鹿角而得名，葉形優雅，深受植物愛好者喜愛，常以垂掛或板植形式栽培，具有極高的觀賞價值。火山浮石則是由岩漿冷卻形成的多孔岩石，具備輕質、透氣與排水良好的特性，適合作為植生基材。當兩者結合，宛如綠意與岩石進行一場自然對話，能創造獨特美感與展現強烈的視覺效果，以火山浮石的特殊物理性質為基礎，搭配硬化膠固定製成植生板，再與鹿角蕨優雅獨特的姿態結合，打造兼具美觀、實用與療育效果的作品。

場長陳信言表示，該場設計的療育課程以「親手打造」為核心，參與者從板材基料挑選與排列、植生板灌製、鹿角蕨品種認識、上板固定到學習養護等步驟，打造專屬自己的療育植生作品。鹿角蕨象徵著生命力的展現，而火山浮石則代表大地的沉穩，融合兩者，如同人在忙碌生活中感受平靜與療育的片刻自在。

陳信言說，11場次課程300位參與者年齡介於30至70歲之間，顯示此課程具有廣泛的適用性。未來將持續推廣至學校、社區與公眾場域，期盼透過鹿角蕨與火山浮石的結合，讓民眾在園藝手作中體驗自然的療育力量。

