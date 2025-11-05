新北媒合大專生提前接軌企業 共創雙贏

新北市「企業專才媒合平台」今年度已助13名大專生進入企業實習。（新北市經發局提供）

新北市經濟發展局持續推動「企業專才媒合平台」計畫，協助企業找人才、學生找舞台，今年度已促成13名新北市大專生進入南亞科技、合普工業等企業實習，讓青年走入實際產線、瞭解研發流程，企業也提前布局人才培育，展現產學攜手共創雙贏的成果。

新北市經發局長盛筱蓉表示，為讓媒合更精準，企業專才媒合平台事前盤點企業人力現況與技能需求，並整合教育、勞工、青年局等跨局處資源，由經發局擔任媒合單一窗口，主動協助企業確認需求、配對合適學校並安排洽談，縮短媒合流程，提升合作成功率。

南亞科技指出，公司主要業務為記憶體製造與銷售，長期與學校合作培育專業人才，此次參與計畫的學生實際投入晶圓收容盒清洗檢測、轉運站拆裝板及自動包裝機操作等任務，貼近半導體生產現場，若有更多大學能加入產學合作，對產業與學生都是雙重助益。

合普工業指出，公司長期專注於工業傳動與自動化輸送設備，今年透過新北市企業專才媒合平台招募實習生，參與電子焊接、PLC配盤、電控設計及自動化展覽等任務。公司8月參加自動化展覽時，也讓實習生同行觀摩，學習產品技術與市場應用，學生在現場展現主動學習、積極提問的態度，讓企業看到新世代潛力。

經發局指出，企業專才媒合平台是新北市推動產業升級與人才共育的重要機制，不僅強化企業用才效率，也打造青年從學校到職場的順暢通道，有產學合作需求的企業可洽詢專案人員（02）29603456分機5537。

新北市「企業專才媒合平台」讓青年走入實際產線、瞭解研發流程，企業也提前布局人才培育。（新北市經發局提供）

