花21.4億打造卻大門深鎖 雲林人敲碗縣立田徑場開放

全運會閉幕，地方敲碗雲林縣立田徑場對外開放，縣長張麗善表示，年底前應可開放。（記者黃淑莉攝）

2025全國運動會主場館雲林縣立田徑場暨地下停車場，雲林縣府斥資21.43億元興建，全運會閉幕已過半個多月卻仍大門深鎖，民眾關切什麼時候對外開放。雲林縣長張麗善表示，目前還在辦理設備清查、移交及教育訓練等工作，年底前應該可以開放給民眾使用。

雲林睽違20年再承辦全運會，因縣內斗南田徑場設備老舊、空間不足，配合舉辦全運會需要，縣府在在虎尾高鐵特定區興建雲林縣立田徑場總經費15.43億元，並追加6億元增建地下停車場，共計有1000多個汽車停車格。

全運會10月23日閉幕，有民眾在網路社群PO文敲碗全運會主場館縣立田徑場對外開放給民眾使用，引起議論，不少人留言期待，也有人留言「花了20多億元，不開放很可惜」、變蚊子館。

張麗善表示，雲林縣立田徑場不僅是專業競技館，通過世界田徑總會國際標準認證，當初規劃就是一座開放式運動園區，周邊還設置綠地、籃球場及休憩空間，可提供民眾日常健走、慢跑、體能訓練的場域，不僅限於比賽期間使用，還可滿足地方各年齡層、各族群的運動需求。

張麗善指出，全運會圓滿落幕，由於裡面有很多專業設施、器材，目前交通工務局與教育處辦理清點、移交，及相關人員教育訓練，她會催促2局處加速交接完成，年底前應該就可以對外開放。

