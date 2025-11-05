明起北台有感回溫！「鳳凰」颱風今將生成 恐又大又強

水氣減少，降雨趨緩，明起將明顯回溫。（資料照）

今（5日）仍受東北季風影響，不過水氣減少，降雨範圍縮小，明（6日）起東北季風減弱，北台有感回溫；第26號颱風「鳳凰」最快今生成，未來有機會發展為一個風場廣大且強度高的颱風，對台影響程度如何，還需幾天時間追蹤觀察。

天氣風險公司分析師歐宗學指出，今不再有華南雲系供應水氣，雖然大台北、宜蘭還是陰天為主，不過降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也不會像昨天那麼多。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。

氣溫方面變化不大，各地早晚低溫仍在20-22度，郊區稍低1-2度，白天高溫同樣會有明顯的南北差異，北部、宜蘭高溫約在23-25度，中南部、花東仍可達28-30度，高屏31-32度。

明東北季風減弱，風向逐漸轉為高壓迴流型態的偏東風，東北角、東半部至恆春半島地區仍是迎風面的位置，局部地區雲量仍多並有短暫雨機會。相對的背風面西半部地區天氣持續穩定、晴到多雲，仍僅山區在午後時段有零星降雨發生。氣溫則隨著東北季風減弱開始回升，各地早晚低溫稍提高1-2度，感受最明顯的會是北部地區，白天高溫回到26-27度，配合陽光露臉會暖熱許多。

週五到週六（7-8日）仍持續受高壓迴流偏東風影響，水氣不多，預估會是近期天氣最好的一段時間，大多數地區都以晴到多雲為主，只有東半部迎風面會有些雲量及短暫雨，午後山區附近仍會有零星短暫陣雨，高屏近山平地也不排除會受影響。氣溫持續回暖，西半部白天高溫都可達28-30度，高屏會再更高一些；東半部高溫約在26-29度。早晚低溫則普遍約在22-24度，郊區可能會稍低一點，在白天回溫幅度大的情況下，日夜氣溫變化的感受會變得相當明顯，早出晚歸要注意適時調整穿著。

相似的穩定天氣目前看可持續到週日（9日）上半天，下半天到晚間新一波東北季風就會逐漸南下，北部、東北部又會再次轉為陰雨天氣。

除了東北季風影響以外，下週的天氣重點是目前在關島南方海面的熱帶性低氣壓，預估最快今就可能增強為颱風「鳳凰」，由於海氣環境適合，未來有機會發展為一個風場廣大且強度高的颱風，路徑上仍會先往西移動，週末來到菲東海面，後續於下週有北轉趨勢，但目前的預報資料尚未收斂，可能的路徑散佈範圍還是相當大，因此還無法確定是否會接近影響台灣，及其影響程度如何，還需要幾天時間來追蹤觀察。

