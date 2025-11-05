花蓮0403震後600天 美崙中繼屋8日開放受災戶看屋

花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。（記者王錦義攝）

花蓮0403強震即將二年，花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。縣府指出，入住名單依社會福利身分別篩選，已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，原則上入住2年。

縣府指出，中繼「組合屋」位在花蓮市美崙地區林園公園旁空地，由紅十字會捐助經費2800萬元、國有財產署提供美崙地區民孝段114、115、120地號等3筆土地給縣府興建，設有單房與雙房格局，約30戶災民有意入住，單房可住2人、雙房可住4人，周遭鄰近林園公園，交通便利，生活機能佳。

美崙中繼屋附有冰箱、洗衣機、冷氣等基礎家電，原則上入住2年，視災民原宅重建或修繕進度適度延長，會讓災民住到住家完工。縣府指出，中繼宅意願登記截止後，仍有部分災民詢問，將列入候補名單，視第一階段入住狀況盤點空房後，辦理第二階段入住。

另外，由慈濟基金會設計、興建的大愛屋也預計在本月中旬進行揭牌儀式，大愛屋位在花蓮市信義街與廣東街口、信義國小旁，建築融入高耐震結構與無障礙設施，有雙人房、4人房及無障礙房等不同格局，共有144戶災民選擇入住。

