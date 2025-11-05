為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮0403震後600天 美崙中繼屋8日開放受災戶看屋

    2025/11/05 09:20 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。（記者王錦義攝）

    花蓮0403強震即將二年，花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。縣府指出，入住名單依社會福利身分別篩選，已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，原則上入住2年。

    縣府指出，中繼「組合屋」位在花蓮市美崙地區林園公園旁空地，由紅十字會捐助經費2800萬元、國有財產署提供美崙地區民孝段114、115、120地號等3筆土地給縣府興建，設有單房與雙房格局，約30戶災民有意入住，單房可住2人、雙房可住4人，周遭鄰近林園公園，交通便利，生活機能佳。

    美崙中繼屋附有冰箱、洗衣機、冷氣等基礎家電，原則上入住2年，視災民原宅重建或修繕進度適度延長，會讓災民住到住家完工。縣府指出，中繼宅意願登記截止後，仍有部分災民詢問，將列入候補名單，視第一階段入住狀況盤點空房後，辦理第二階段入住。

    另外，由慈濟基金會設計、興建的大愛屋也預計在本月中旬進行揭牌儀式，大愛屋位在花蓮市信義街與廣東街口、信義國小旁，建築融入高耐震結構與無障礙設施，有雙人房、4人房及無障礙房等不同格局，共有144戶災民選擇入住。

    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。（記者王錦義攝）

    花蓮縣政府與中華民國紅十字會合作興建「組合屋」，預計於11月8日開放受災戶看屋，並於11月底簽約，12月入住。（記者王錦義攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播