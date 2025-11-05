南投縣農會將大變身 引進銀行帶動南崗工業區繁榮

南投縣農會完成用地變更，將引進銀行帶動南崗工業區繁榮發展。（記者張協昇攝）

位於南投市南崗工業區的南投縣農會，近日成功將大部分用地變更為產二用地，容許金融、保險業及連鎖便利商店等商業使用，將引進工業區內首家銀行，方便廠商辦理借貸等金融業務，盼能進一步帶動工業區繁榮發展。

位於南投市南崗三路的南投縣農會，占地約3.2公頃，原屬於工業區產一工廠用地，影響農會整體發展，多年前即開始申請變更為產二用地，以容許經營金融、保險及連鎖便利商店等行業，在總幹事曾明瑞多年積極努力下，今年5月27日終於取得容許商業使用執照，上月28日經濟部產業園區管理局也已函示同意解除列管，完成所有土地變更程序，正式可做商業使用。

縣農會總幹事曾明瑞表示，縣農會每年人事與營運管理費用開銷龐大，為了讓土地資源更有效利用，創造更大績效，在完成土地變更後，現行農會1樓將出租，引進工業區內首家銀行，已進行招商公告，讓工業區內廠商能就近辦理借貸等金融業務，農會農特產品展售中心則計畫移至對面現行出租給汽車公司營業處的土地，讓展售中心更靠近大馬路，並擴大經營販售來自全國各地農漁會的農、漁、牧產品，盼吸引更多民眾上門消費，帶動區域繁榮發展。

南投縣農會農特產品展售中心，未來計畫擴大營運，引進全國各地農漁會的農、漁、牧產品販售。（記者張協昇攝）

南投縣農會位於南崗工業區的土地，在總幹事曾明瑞（見圖）努力下，成功從產一工廠用地變更為產二用地，容許商業使用。（記者張協昇攝）

