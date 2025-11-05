為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    毛豆病蟲害上升 高雄農改場籲農友加強紋夜蛾防治

    2025/11/05 09:14 記者葉永騫／屏東報導
    受性費洛蒙誘引吸引來的成蟲。（高雄農改場提供）

    受性費洛蒙誘引吸引來的成蟲。（高雄農改場提供）

    被稱為綠金、每年外銷超過23億元的毛豆，是高屏地區最重要的農作物，高雄區農業改良場近期發現斜紋夜蛾族群密度上升，已有部分田區嚴重受害，呼籲農友務必加強巡田與防治，以降低損失。

    高雄農改場長羅正宗表示，斜紋夜蛾為雜食性害蟲，成蟲體色為灰褐色，幼蟲體色變異大且具黑色斑紋。初齡幼蟲常群聚集於葉片背面取食，受害葉片呈現薄膜狀；三齡以後的幼蟲於白天多潛伏於葉片間或土壤中，到了夜間才活動取食，因此又稱「夜盜蟲」。該害蟲族群密度高及取食量大，因此造成葉片嚴重損害，若未及時防治，因葉片大量受害而導致作物生育受阻與產量損失。

    高雄農改場提醒農友，定時監測與早期防治是降低斜紋夜蛾危害的關鍵，可於田區設置性費洛蒙誘蟲器監測田間族群密度，發現卵塊或初齡幼蟲可進行人工移除，減少族群大發生風險，若田區已發生大面積幼蟲危害，可參考選用植保手冊中核准於豆科豆菜類的夜蛾類防治藥劑，如10%賽滅寧可溼性粉劑（稀釋3,000倍）、18.4%剋安勃水懸劑（稀釋2,500倍）或4.4%祿芬隆乳劑（稀釋1,500倍）等藥劑進行施藥防治。若有疑問可撥打高雄農改場病蟲害診斷專線（08-7389060），或洽植保研究室，由專業人員提供協助與建議。

    毛豆受害後葉片形成缺刻狀（高雄農改場提供）

    毛豆受害後葉片形成缺刻狀（高雄農改場提供）

    初齡幼蟲取食造成葉片僅剩薄膜狀。（高雄農改場提供）

    初齡幼蟲取食造成葉片僅剩薄膜狀。（高雄農改場提供）

