竹縣「青年百億海外圓夢基金計畫」 帶10青年赴多倫多學習創新創業

前往多倫多學習交流的青年，分享他們的收穫。（取自竹縣府官網）

協助青年創新創業，新竹縣政府跟教育部青年發展署合作辦理「青年百億海外圓夢基金計畫~全球創客站」，帶領10名具創業經歷的青年，遠赴加拿大多倫多學習交流，11月3日舉行分享會，出訪青年用簡報跟實作展示分享加拿大創業課程所學、基地參訪觀察以及跨域連結成果，也提出他們未來的職涯發展方向。

在台北自行創業的卓姓青年說，在多倫多大學、渥太華大學等創業據點的沉浸式學習，與加速器及社創組織建立持續交流窗口，他也同時盤點了新竹在AIoT應用、數位內容與文化創意、健康照護與智慧服務等在地需求，提出試點合作的構想。

請繼續往下閱讀...

目前是國立清大研究生的新竹縣黃同學說，在加拿大看到了國外創新創業的發展，學習到因應市場變化只有不斷創新才能成功。就像知名商業模式著作《獲利時代》上所說的「商業模式就如同冰箱裡的優格一樣，有過期的一天，不同的是，優格上會載明截止日期，而商業模式沒有。」他將銘記於心以利未來創業。

縣長楊文科說，這次交流落實了「培力新創團隊及職能」的目標，明年將有場英國倫敦的社會創新交流機會，請有興趣的青年朋友們拭目以待，保持追蹤縣府相關官方社群的習慣。

縣府教育局長楊郡慈說，新竹青創基地、社會創新基地在12月都將推出創業實作工作坊與社會創新沙龍等系列活動，提供法律諮詢、媒合輔導、共享辦公與導師陪伴等資源，12月10日更將於竹北喜來登飯店舉辦年度新創成果博覽會，歡迎有興趣的民眾把握參加。

前往多倫多學習交流的青年，分享他們的收穫。（取自竹縣府官網）

新竹縣「青年百億海外圓夢基金計畫」 領軍10名青年遠赴多倫多學習創新創業。（取自竹縣府官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法