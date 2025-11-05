為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    AI緊盯高雄輕軌沿線200棵樹 斜角逾2.5度就預警

    2025/11/05 09:18 記者王榮祥／高雄報導
    高市捷運局首度於輕軌沿線安裝智慧即時監測樹木傾斜儀設備。（捷運局提供）

    颱風過境數度造成高雄輕軌沿線路樹斷枝散落軌道，甚至路樹傾斜影響交通安全；高市捷運局首度於輕軌沿線安裝智慧即時監測樹木傾斜儀設備，斜角逾2.5度就預警，讓行車更安全。

    捷運局指出，第一波AI監控範圍包括大順路段177大株雨豆樹、美術館路段23株小葉欖仁，透過即時監測樹木傾斜情形，提升輕軌沿線路樹安全管理效率。

    捷運局說明，AI智慧路樹監測系統是配合國震中心依據力學原理研發的傾斜儀，可即時收集路樹傾斜角度數據，目前以每小時回傳一次為基準；傾斜儀以太陽能板自動充電，每充滿一次電量讓傾斜儀運作時間長達1年以上，毋需外接供電設備。

    當傾斜儀傾斜角度超過警戒值（2.5度），系統將主動發送預警，通知行控中心值班群組，並自動發送簡訊、LINE與EMail通知相關人員。

    依據高捷制定SOP作業程序，由行控中心值班人員透過無線電派遣台通知全線列車司機員，行經傾斜樹木區域降速警戒，避免發生碰撞危害，並同時派員到現場了解，排除問題；除即時監測樹木外，捷運工程局亦會於颱風抵達前加固路樹，防止意外發生。

    捷運局評估，藉由AI智慧路樹監測系統即時告警功能，不僅能大幅縮短災害應變時間，也能減少人力巡查需求，有效提升輕軌沿線及周邊道路交通安全。

    高市捷運局首度於輕軌沿線安裝智慧即時監測樹木傾斜儀設備。（捷運局提供）

    依國立嘉義大學建議，安裝傾斜儀時，採以不影響樹木生長工法施作。（捷運局提供）

