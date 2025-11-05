普發現金登記開跑！網讚「意外的順」 吳靜怡列6點提醒慎防詐騙

普發現金5日起開放為期5天預登記，採身分證及居留證號分流。（數發部提供）

全民普發現金今（5日）上午8點起開放預登記，在社群上網友紛紛表示登記過程順利、不到5分鐘就完成。媒體人吳靜怡則發文整理6點，呼籲民眾提醒長輩慎防詐騙。

普發現金登記入帳將自今日上午8時起開放預登記，於普發現金官網（https://10000.gov.tw）「登記入帳」頁面，依指示輸入相關資料，即可完成登記。前5天以身分證字號或居留證號尾數分流，今天的尾數「0、1」，6日為「2、3」，7日為「4、5」，8日為「6、7」，9日為「8、9」，10日以後不限，13日起可查詢登記結果。預估款項將於11日晚間6時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。

今上午8點開放預登記後，在threads可看到不少網友陸續回報，表示只花不到3至5分鐘就順利登記完成，大讚登記網站「意外的順」、「比想像的還順」，也有一些網友討論領到1萬塊後要如何使用。

吳靜怡也在臉書發出6點提醒，內容包含：

1.沒有預繳保證金或手續費

2.不會有電話跟你要個資

3.不會有電話教你去提款

4.遇到盜領、誤領請報警

5.勿聽信來源不明假消息，勿隨意點開簡訊所附短網頁連結，對於不明來訪者應提高警覺，勿輕易讓陌生人進入家中，更不可任意出示或交付銀行存摺、印章等個人資料。

6.請認明相關網址結尾為「.gov.tw」，如果不是一律都是詐騙！詐騙集團早就準備好要趁機竊取個資囉！所以各位，千萬不要變成薯條。

普發現金領取方式有5種。（財政部提供）

