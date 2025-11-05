獨家》高雄鳳山溪連2天染成墨綠 電鍍廠偷排強酸水重罰百萬起跳

環保局採水檢驗為墨綠色強酸水。（市府提供）

高雄市鳳山溪連2天變成墨綠色，鳳山區北門里河川巡守隊巡溪發現通報，環保局查獲一間電鍍工廠違法偷排廢水，設有廢水處理設施卻不用，竟從廁所洗手台繞流排放水溝，且水質超標呈現強酸，造成鳳山溪污染，環保局當場勒令停止排放，今天重罰百萬元起跳，最高可達2千萬元。

鳳山區北門里河川巡守隊在北門里長謝秀霞帶領下，長期守護鳳山溪，維護地方居住生活品質，前天發現鳳山溪變成黃色通報市府，環保局查獲鳳山區1棟大樓抽取地下水未處理，直接排放污染鳳山溪，造成魚群死亡，依水污法開罰建商3萬至300萬元。

北門里河川巡守隊又發現鳳山溪連2天變成墨綠色通報市府，環保局連日加強巡查，昨天下午查獲鳳山區一間電鍍工廠違法偷排，為市府列管領有廢水排放許可對象，設有廢水處理設施，卻未將廢水收集處理，竟將廢水倒入廁所洗手台，違法繞流排放至水溝，造成鳳山溪變成墨綠色。

環保局現場採集廢水檢驗，赫見PH值1.88嚴重超標，相較於標準值6至9，水質呈現強酸，環保局當場勒令停止排放，依違反水污法第7條及第18-1條規定，裁處6萬至2千萬元罰鍰。

環保局查出這間電鍍工廠103年5月27日曾因放流水超標開罰17萬元，相隔11年再查獲違法繞流排放廢水情節重大，今天重罰百萬元起跳，已採水送驗重金屬數值，一旦超標將加重開

高雄鳳山溪變墨綠色。（北門里河川巡守隊提供）

