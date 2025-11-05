8組樂團、80組人氣攤車！「城市嶼浪」11/15、16 Chill翻高流珊瑚礁群

「城市嶼浪」11/15、16 在高流珊瑚礁群登場。（青年局提供）

2025「城市嶼浪」市集嘉年華11/15、16日，將在高雄流行音樂中心珊瑚礁群盛大登場，今年集結全台80組超人氣攤車，還有8組樂團接力嗨唱，邀民眾相揪吹海風、聽樂團、嚐美食、抽好康，體驗港都限定最chill的青創盛典！

青年局長林楷軒表示，「城市嶼浪」不僅是年度最受期待的青創市集大集合，更是青年局輔導青創攤車成果發表盛會。透過市集展售、音樂表演、限定商品競賽等多元方式，為品牌增添曝光機會，並展現城市文化與青年創業精神的融合，也讓民眾感受高雄微型創業實力與品牌故事。

青年局說明，今年市集打造「校園返校日」氛圍，象徵無論是首度、特邀或長期合作的青創品牌一起回到「夢想的起點」，重溫創業初心與分享成長歷程。

同場舉辦「限定商品競賽」，邀請高雄美食地圖、克里斯餐桌、烘焙職人呂昇達、六張犁裁縫阿姨翁家庭，及奇夢籽總經理張詠竣擔任評審，鼓勵青創品牌以「高雄故事」為靈感，創作出結合城市精神的特色商品。

除美食雲集，現場更邀芒果醬、溫蒂漫步、元宇炘、Juice Boy與高速青春—聽聽就好等八組樂團輪番登場，在海風與音樂陪伴下，打造愛河灣畔成為熱力十足的嘉年華派對。

活動現場還推四大好康，詳情可至青年局官方IG、FB或活動官網。

