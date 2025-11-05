朴子女婿曹承榮任朴醫院長 深耕在地醫療扎根

衛生福利部朴子醫院新院長曹承榮（中）。（朴子醫院提供）

衛生福利部朴子醫院新任院長曹承榮上任，昨舉辦履新感恩茶會，曹承榮的妻子是嘉義縣朴子市人，身為朴子女婿，曹承榮表示，能回到太太的家鄉服務，格外親切與榮幸，朴子不只是工作的地方，更是家人生活的根，將帶領團隊深化社區照護網絡，深耕在地醫療扎根，讓民眾在地享有安全、溫暖、具品質的醫療服務。

曹承榮為心臟內科專家，畢業於高雄醫學大學醫學系，於陽明大學臨床醫學研究所深造，曾赴美國貝勒醫學院及德州心臟研究所進行臨床研究，歷任衛福部豐原醫院副院長、心臟科主任及醫務秘書，專長涵蓋高血壓、高血脂、心律不整、冠心病與心導管介入治療等。

請繼續往下閱讀...

曹承榮前服務單位衛福部豐原醫院的院長李永恒、朴子醫院前院長賴仲亮及地方人士等參與感恩茶會，曹承榮表示，未來將持續推動長照建案與「健康台灣深耕計畫」，加速智慧醫療與數位轉型，讓朴子醫院成為兼具專業與人文的現代化地區醫院。

曹承榮說，他有「三個不變」，就是「制度不變、穩健成長不變、品質提升不變」，「三個核心」管理理念則是「成為有溫度的主管、實現團隊共好、堅守廉潔自律」為管理核心，打造信任、關懷與尊重並行的幸福職場。

曹承榮指出，朴子醫院延續衛福部「公醫使命」，強化跨團隊整合與長照服務，厚植醫療量能，培育青年醫師與護理人才，並持續優化資訊系統與新設備導入，推進醫療品質提升，成為社區健康的守護者與夥伴，未來將秉持「厝邊好醫師、社區好醫院」的理念，照顧嘉義縣沿海鄉親。

朴子醫院新院長曹承榮上任舉辦感恩茶會，醫界及地方人士參與。（朴子醫院提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法