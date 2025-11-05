鼓勵飼主帶寵物接種狂犬病疫苗 新北即起至12/31抽新北幣500點

動保處指出，即日起至12月31日，帶寵物施打狂犬病疫苗，並於動保處粉專留言分享寵物與114年狂犬病頸牌合照，即可抽新北幣500點。（新北市動保處提供）

狂犬病是人畜共通傳染病，讓犬貓接種疫苗可做好防疫，新北市府動物保護防疫處長楊淑方指出，為鼓勵飼主帶愛寵完成預防注射，即日起至12月31日，帶寵物施打狂犬病疫苗並於動保處粉專完成指定任務，即可抽新北幣500點，限額200名；此外，動保處於12月底前已規劃舉辦14場免費巡迴注射場次，歡迎大眾踴躍參加，一起響應狂犬病防疫。

動保處表示，台灣為狂犬病疫區，狂犬病主要由確診動物的唾液經傷口傳染，可感染所有哺乳類動物，預防方式，應謹記「二不一要」，不接觸、捕捉及飼養野生動物、不棄養及放養寵物，要為家中犬貓「每年」補強狂犬病疫苗；滿3個月齡以上犬貓、經注射狂犬病疫苗逾1年以上的犬貓，以及食肉目動物白鼻心、雪貂、浣熊等應接受每年1劑狂犬病疫苗預防注射，違者可依「動物傳染病防治條例」第13條處3萬至15萬元罰鍰。

動保處指出，為鼓勵飼主帶毛寶貝完成預防注射，即日起至12月31日，帶寵物施打狂犬病疫苗，並於動保處粉專留言分享寵物與114年狂犬病頸牌合照（需有6碼頸牌編號，且施打日期為11月1日後），即可抽新北幣500點，共有200個中獎機會，中獎名單將於明年1月2日公布。

此外，動保處補充，市府於12月底前已規劃舉辦14場免費巡迴注射場次，詳洽動保處官網，另於11月29日將於板橋車站站前廣場舉辦毛寶貝幸福耶誕趴，現場提供免費狂犬病預防注射外，也有免費義診、寵物市集等精彩活動。

