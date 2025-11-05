彰化市已運5萬餘公斤廚餘送溪州焚化廠 公庫收入減

彰化市的熟廚餘都送溪州焚化廠處理。（圖由市公所提供）

為避免非洲豬瘟疫情擴散，全台豬隻禁運、禁宰持續中，彰化縣的回收熟廚餘則從10月23日起全部運到溪州焚化廠處理，以彰化市為例，由於熟廚餘禁止供應給養豬戶使用，從10月23日至11月4日止已運送5萬1440公斤熟廚餘到焚化廠焚化，使得公庫收入減少3萬6千餘元，清潔隊對此表示據傳中央會補助，但是還沒看到正式公文，無法確定，期望這波疫情能趕快過去。

全國養豬大縣的彰化縣，在非洲豬瘟疫情爆發前，開放讓養豬場可以用回收熟廚餘來餵豬隻，不料台中市傳出非洲豬瘟疫情的養豬場也用廚餘餵豬，彰化縣為此10月22日緊急通知全縣26鄉鎮市公所，清潔隊回收後的熟廚餘全部送到溪州焚化廠處理，以防堵疫情。

彰化市公所清潔隊長張筱薇指出，非洲豬瘟爆發前，彰化市每天平均收運2000公斤熟廚餘，生廚餘則送到和美、田尾當堆肥；疫情爆發後，從10月23日至11月4日為止，彰化市已運送5萬1440公斤的熟廚餘到溪州焚化廠。去年每公斤熟廚餘供應給養豬業者的價格為1.7元，年收入約220萬元，今年熟廚餘每公斤0.7元，13天來已運送5萬1440公斤熟廚餘到焚化廠，使得公庫收入減少3萬6千餘元；據聞中央會有補助，但是還沒看到正式公文，無法確定，若沒有補助也只能自行吸收。

