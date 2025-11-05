為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化市已運5萬餘公斤廚餘送溪州焚化廠 公庫收入減

    2025/11/05 08:39 記者湯世名／彰化報導
    彰化市的熟廚餘都送溪州焚化廠處理。（圖由市公所提供）

    彰化市的熟廚餘都送溪州焚化廠處理。（圖由市公所提供）

    為避免非洲豬瘟疫情擴散，全台豬隻禁運、禁宰持續中，彰化縣的回收熟廚餘則從10月23日起全部運到溪州焚化廠處理，以彰化市為例，由於熟廚餘禁止供應給養豬戶使用，從10月23日至11月4日止已運送5萬1440公斤熟廚餘到焚化廠焚化，使得公庫收入減少3萬6千餘元，清潔隊對此表示據傳中央會補助，但是還沒看到正式公文，無法確定，期望這波疫情能趕快過去。

    全國養豬大縣的彰化縣，在非洲豬瘟疫情爆發前，開放讓養豬場可以用回收熟廚餘來餵豬隻，不料台中市傳出非洲豬瘟疫情的養豬場也用廚餘餵豬，彰化縣為此10月22日緊急通知全縣26鄉鎮市公所，清潔隊回收後的熟廚餘全部送到溪州焚化廠處理，以防堵疫情。

    彰化市公所清潔隊長張筱薇指出，非洲豬瘟爆發前，彰化市每天平均收運2000公斤熟廚餘，生廚餘則送到和美、田尾當堆肥；疫情爆發後，從10月23日至11月4日為止，彰化市已運送5萬1440公斤的熟廚餘到溪州焚化廠。去年每公斤熟廚餘供應給養豬業者的價格為1.7元，年收入約220萬元，今年熟廚餘每公斤0.7元，13天來已運送5萬1440公斤熟廚餘到焚化廠，使得公庫收入減少3萬6千餘元；據聞中央會有補助，但是還沒看到正式公文，無法確定，若沒有補助也只能自行吸收。

    豬瘟疫情爆發後，彰化市的熟廚餘都送溪州焚化廠處理。（圖由市公所提供）

    豬瘟疫情爆發後，彰化市的熟廚餘都送溪州焚化廠處理。（圖由市公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播