    南市放寬代理教師改敘規定 明年調高不休假加班費

    2025/11/05 08:06 記者蔡文居／台南報導
    南市放寬代理教師改敘規定，並自115學年度起調高不休假加班費，肯定代理教師投入教學與奉獻。（南市教育局提供）

    為照顧代理教師權益，台南市配合中央提敘規定採認職前年資，並進一步全面放寬南市代理教師「改敘」規定，代理教師於聘期內取得合格教師證，或具合格教師證之代理教師於聘期內取得較高學歷者，皆可比照專任教師規定辦理改敘薪級，並自115學年度起調高不休假加班費，肯定代理教師投入教學與奉獻。

    南市教育局表示，在市府財政的綜合評估下，將持續檢討教師權益照顧，希望提高現職老師留任意願，並吸引更多優秀人才至台南。自114年8月1日起教育局長鄭新輝表示，為兼顧「教育現場留才」與「優質化權益照顧」，南市自108年起即持續改善教師福利措施，包括提高國中教師編制、115學年度起調高不休假加班費至20日；調增教師諮商輔導經費與補助時數；創新推動學校行政專職化政策，增設學校職員編制，減輕教師兼行政負擔、更專注於教學。

    教育局說明，自114學年度起全面放寬南市代理教師「改敘」規定，代理教師改敘政策調整已通函各校受理申請作業，未來也將持續檢視與優化聘任及保障制度，透過合理待遇與支持機制，提供教師更穩定與專業的教學環境。

