為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中捷藍線延伸太平全長4.66公里 採地下化有4座車站

    2025/11/05 07:24 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷藍線延伸太平預估路線。（中市府提供）

    中捷藍線延伸太平預估路線。（中市府提供）

    中捷藍線已進行入高架段的細部設計期末審查，而中捷藍線延伸太平段也在進行中，在中捷藍線的B20站與新建國市場銜接，走振興路、太平路轉中興路、中興東路到東平路，採地下化，路線全長4.66公里，沿線規劃設置4座地下車站，將串聯捷運藍線、台鐵、屯區捷運環狀線。

    台中市捷運工程局表示，中捷藍線延伸至太平段的可行性研究已在今年3月修正送至交通部，而交通部要求的促參文件已在8月1日交給交通部審核，一旦行政院能通過，就可進行綜合規劃。

    捷運工程局表示，為盡早完成台中市捷運路網，捷運工程局在2022年提出中捷藍線延伸至太平段的可行性研究，經交通部要求修改，今年3月12日再提交，不過，交通局回函要求對促參評估結果補件，市府修正後於今年8月1日提送交通部審查，交通部於10月3日提報「台中都會區大眾捷運系統捷運藍線延伸太平可行性研究」報告書（含促參提案資料）至促參平台審議。

    中捷藍線延伸太平段，路線方案自東平路起，經中興東路、中興路、太平路、振興路至進德路銜接捷運藍線B20站與新建國市場銜接，採地下化方式，而捷工局會在B20站留尾軌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播