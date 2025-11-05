中捷藍線延伸太平全長4.66公里 採地下化有4座車站

中捷藍線延伸太平預估路線。（中市府提供）

中捷藍線已進行入高架段的細部設計期末審查，而中捷藍線延伸太平段也在進行中，在中捷藍線的B20站與新建國市場銜接，走振興路、太平路轉中興路、中興東路到東平路，採地下化，路線全長4.66公里，沿線規劃設置4座地下車站，將串聯捷運藍線、台鐵、屯區捷運環狀線。

台中市捷運工程局表示，中捷藍線延伸至太平段的可行性研究已在今年3月修正送至交通部，而交通部要求的促參文件已在8月1日交給交通部審核，一旦行政院能通過，就可進行綜合規劃。

捷運工程局表示，為盡早完成台中市捷運路網，捷運工程局在2022年提出中捷藍線延伸至太平段的可行性研究，經交通部要求修改，今年3月12日再提交，不過，交通局回函要求對促參評估結果補件，市府修正後於今年8月1日提送交通部審查，交通部於10月3日提報「台中都會區大眾捷運系統捷運藍線延伸太平可行性研究」報告書（含促參提案資料）至促參平台審議。

中捷藍線延伸太平段，路線方案自東平路起，經中興東路、中興路、太平路、振興路至進德路銜接捷運藍線B20站與新建國市場銜接，採地下化方式，而捷工局會在B20站留尾軌。

