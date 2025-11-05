為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    立冬逢歲德日轉運好時機 廖大乙︰想發財先求一事

    2025/11/05 07:16 記者張協昇／南投報導
    民俗專家廖大乙表示，立冬可準備圓形當令水果拜神，並先祈求國泰民安、風調雨順來轉運。（記者張協昇攝）

    民俗專家廖大乙表示，立冬可準備圓形當令水果拜神，並先祈求國泰民安、風調雨順來轉運。（記者張協昇攝）

    11月7日禮拜五即將迎來24節氣中的「立冬 」，逢歲德日，民俗專家廖大乙表示，立冬是冬藏的日子，古時候的人會在立冬演戲酬神謝平安，也是轉運好時機，建議民眾可在立冬準備圓形當令水果拜神，象徵事事圓滿，最重要的是記得祈願時先祈求國泰民安、風調雨順，再祈求保佑個人，並配合多行善，如此祈求平安健康、甚至想要升官發財等願望就容易實現。

    廖大乙指出，立冬是24節氣中第19個節氣，所謂冬藏代表一年結束了，古時候的人為感謝上蒼庇佑賜豐收，會在立冬起3天演戲酬神謝平安，目前客家庄都還很重視收冬戲。

    「立冬 」與立春、立夏、立秋一樣，都是很重要的節氣轉換日子，也就是轉運好時機，且今年立冬逢歲德日宜祭祀，因此民眾可在立冬起3天到住家附近廟宇，準備圓形當令水果拜神，象徵事事圓滿、一切平安順利，也可依傳統習俗「補冬、補嘴空」進補強身，或吃點湯圓、餃子等食物來開運。

    廖大乙提醒民眾，拜神祈願時第一個願望應先祈求國泰民安、風調雨順，再祈求個人的平安健康、家庭美滿幸福，如此心量放大、福氣自來，再配合多行善，若有想要升官發財等心願，也自然水到渠成，不求自來。

    廖大乙強調，現在國際局勢動盪不安，戰爭、地震及風災等天災人禍頻仍，需要靠眾人願力來扭轉，所以大家不要太自私，只想升官發財，應該心心念念想著世界和平、國泰民安、風調雨順，惟有沒有戰爭與天災，個人才能平安。

    以上為民俗說法 僅供參考

    11月7日是24節氣中的「立冬 」，逢歲德日，是一年中轉運好時機。（記者張協昇攝）

    11月7日是24節氣中的「立冬 」，逢歲德日，是一年中轉運好時機。（記者張協昇攝）

