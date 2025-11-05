準鳳凰颱風路徑曝！颱風論壇：巔峰達強颱、轉向影響台灣

颱風論壇在臉書發布了Google AI的模式系集圖稱，鳳凰颱風形成後將快速發展，抵達菲律賓前巔峰可達強颱。（圖擷自颱風論壇臉書）

首次上稿 07:44

更新時間 09:17

中央氣象署表示，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓TD29號，未來有發展為颱風的趨勢。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，TD29有望成為颱風「鳳凰」，且在抵達菲律賓前，巔峰強度可達強烈颱風。

氣象署稱，TD29今天凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2800公里的海面上，以西北轉西北西方向前進，預計下週移動到呂宋島附近，有機會影響台灣天氣，程度大小則視後續路徑而定，目前不確定性大。

颱風論壇在臉書發布了Google AI（FNV3）的模式系集圖並表示，模式認為鳳凰颱風形成後將快速發展、增強，在抵達菲律賓前，巔峰可達強烈颱風，而且具有高度共識。

模式系集圖顯示，颱風路徑可能在通過呂宋島後北上影響台灣。颱風論壇說，人工智慧（AI）天氣模型對於秋季颱風的預測是否準確，「過幾天就會揭曉」。

