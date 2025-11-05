為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    僑生醫師跨海守護台灣尾 陳明珠黃健榮點亮恆春醫光

    2025/11/05 06:45 記者蔡宗憲／屏東報導
    陳明珠醫師（左一）獲獎與賴總統合影。（恆基提供）

    陳明珠醫師（左一）獲獎與賴總統合影。（恆基提供）

    在台灣最南端的恆春半島，醫療資源長年匱乏，兩位僑生醫師卻以信仰為燈，跨海而來，將半生光陰獻給這片被遺忘的土地。恆春基督教醫院婦產科醫師陳明珠與內科暨洗腎中心主任黃健榮，近日分別獲第35屆醫療奉獻獎及屏東縣醫師公會「行醫四十年資深醫師」表揚，他們的故事，不僅是醫術的堅持，更是仁心的傳承。

    獲今年醫療奉獻獎的陳明珠出身菲律賓華僑家庭，36年前登台行醫，26年深耕恆春。曾是半島唯一婦產科醫師，兩年內僅休假一個多月，門診、接生、急診一肩挑。後來因腎病需長期洗腎，她卻不改初衷，「值班洗到一半聽到急診，我就拔針衝去，病人穩了再回去接著洗。」她笑說「只要我還能動，就要去幫更多人。」

    她精通菲律賓語與英語，服務新住民與外籍遊客，許多異鄉孕婦視她如母親。她默默墊付新住民身分證財力證明、遣返機票，陪他們度過人生低谷。20多年前，她與同仁創辦新住民學童課輔班，如今恆基課輔據點遍布五鄉一鎮，百餘名偏鄉孩子因她持續學習。

    另一位主角黃健榮，來自香港，行醫逾40年，曾兩度擔任恆基院長，至今每週固定看診。學生時代旅遊恆春，見北歐宣教士在破舊診療室笑容滿面，深受感動，立志畢業後南下服事。1994年原訂全家移民加拿大，卻被聖經一句「台灣仍有更需要你的地方」喚醒，他辭去高薪、獨留台灣尾。

    為貼近長者，他苦學台語、原住民語，病人讚他「像家人一樣的醫生」。院長任內，他推動兒童課輔、長者探訪，帶醫療團隊從院內走向社區。即使心律不整、體力透支，旁人勸他回香港家人身邊，他淡然說「離開家人很痛，但恆春人沒醫師更痛。」

    恆基院長顏簡美珠表示，兩位醫師以行動回應信仰，在資源匱乏的偏鄉，堅守醫療本心，實踐「醫療傳愛」。他們從菲律賓、香港來到台灣尾，用醫術守護居民，為長夜點燃希望之光。

    黃健榮醫師照顧弱勢長者不遺餘力，寒流期間與社工前往家庭訪視、關懷長者健康。（恆基提供）

    黃健榮醫師照顧弱勢長者不遺餘力，寒流期間與社工前往家庭訪視、關懷長者健康。（恆基提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播