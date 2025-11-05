為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    今北台涼、北東雨！熱帶低壓恐成颱風影響台灣

    2025/11/05 07:00
    中央氣象署表示，今天仍受東北季風影響，迎風面北部、東北部及東部有局部短暫雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天仍受東北季風影響，迎風面北部、東北部及東部有局部短暫雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（5日）仍受東北季風影響，迎風面北部、東北部及東部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區白天降雨機率仍高，雨勢也較持續，至於東南部地區及恆春半島也有零星降雨，而中南部則為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

    氣象署今天凌晨3時20分發布大雨特報，受東北季風影響，基隆北海岸已有局部豪雨發生；今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請民眾注意。

    氣溫方面，新竹以北及宜蘭整天仍較涼，氣溫介於20至25度間，其他地區早晚也涼，低溫約21至23度，白天苗栗以南及花東高溫約26至30度，南高屏局部地區可來到31、32度，中南部日夜溫差較大。

    位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓，未來有發展為颱風的趨勢，凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2800公里的海面上，以西北轉西北西方向前進，預計下週移動到呂宋島附近，有機會影響台灣天氣，程度大小則視後續路徑而定，目前不確定性大；第25號颱風海鷗未來持續朝越南方向前進，對台灣無影響。

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    明天（6日）東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、東北部白天氣溫稍回升；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    週五（7日）至下週日（9日）白天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

    下週日晚間至週一（10日）東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；水氣增加，北部及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

    下週二（11日）東北季風及熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；大台北、東半部地區及恆春半島有短暫雨，北部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    22 - 26 23 - 30 25 - 34 23 - 30

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

