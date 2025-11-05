11/05 各報重點新聞一覽

經濟民主連合智庫召集人賴中強批評，民眾黨政治投機、背棄年輕人。（資料照）

自由時報

民眾黨支持停砍年金法案 民團批黃國昌投機、背棄年輕人

立法院司法及法制委員會今排審國民黨團提案停砍年金法案，民眾黨團昨宣布跟進支持「停砍」公教人員退休所得替代率。對此，民進黨發言人戴瑋姍昨指出，民眾黨主席黃國昌過去批評民進黨改革不夠徹底，如今卻反對調降替代率，立場轉變之快令人錯愕，為了政治利益，不惜成為國民黨的附庸，所謂「世代正義」到頭來只是他追逐權力的工具。

普發1萬今登記 按身分證尾數分流 5天預登記 首批11日晚間6時起入帳

普發一萬登記起跑！財政部次長阮清華說明，普發現金「登記入帳」今天上午八時起開放為期五天預登記，以身分證或居留證尾數分流，十日起全面開放登記，十一日晚間六時起陸續入帳，十一日以後登記則於兩個營業日內入帳，登記期限至明年四月三十日。數發部次長葉寧表示，這次官網頻寬擴大，且登記期間很長，相信不會壅塞，「大家可以從從容容，不要匆匆忙忙」。

欠錢找民間貸款 中共「臥龍會」利誘 憲兵中士洩密換30萬 求刑6年

在台北憲兵隊服役的許姓中士因欠款急需用錢，上網尋找民間貸款，不料遭中共情治單位設立的神祕組織「臥龍會」吸收，除了拍影片稱「反對台獨」，還交付個人兵籍資料，獲得約三十萬元報酬。台北地檢署昨依違反國家安全法等罪嫌起訴，求刑六年。

聯合報

藍白共識停砍公教年金 修法最快12月拚三讀

年金停砍案進入關鍵審查階段，立法院司法及法制委員會今明兩天排審相關修正草案，除了國民黨團支持停砍公教年金，民眾黨團昨正式表態，主張自今年度停砍所得替代率；民進黨團則批評，年改若走回頭路，將踐踏世代正義。藍白對停砍年金私下已有共識，本周送出委員會後，最快十二月初拚三讀闖關。

台肥改選翻盤！吳音寧缺席董事會 張滄郎掌董座

台灣肥料公司昨天召開董事會，原本外界預測由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧出任董事長，但董事會推選結果大翻盤，改由總經理張滄郎接任董座。二○二六地方選舉在即，對於吳音寧人事爭議，藍白立委質疑是派系酬庸，點名賴清德總統要負最大責任；行政院長卓榮泰說，國營事業董座選任都有法定程序，台肥董事會才是最終決定。

中國時報

健保開源 補充保費採年結 防堵拆單

全民健保針對薪資以外、逾2萬元的利息、股利等收入，收取2.11％的補充保費。有民眾為避繳補充保費，會將其拆單，對每筆收入控制在2萬元以下。衛福部長石崇良4日表示，明年將修《健保法》導入年度結算，利息、股利、租金等一年累計逾2萬，就要收取補充保費，且扣繳上限從1000萬元提升至5000萬元，最快民國116年上路，預計可為健保增加100至200億元收入。

賴清德：錢留台灣 創造黃金年代

賴清德總統4日出席《工商時報》舉辦的「壯大資產，迎向黃金年代」台北論壇開幕式，他在致詞時，肯定台灣金融市場持續增長，股市突破新高，顯示台灣企業競爭力的提升。他指出，政府推動「三大面向」經濟發展策略，朝向智慧化、數位化發展，持續協助產業升級轉型，讓產業茁壯，而亞洲資產管理中心是國家級重大施政目標，期望將台灣資本市場，打造成亞洲那斯達克。

財政部次長阮清華說明，普發現金「登記入帳」今天上午8時起開放為期5天預登記，以身分證或居留證尾數分流，10日起全面開放登記。（記者劉信德攝）

在台北憲兵隊服役的許姓中士因欠款急需用錢，被中共情治單位神祕組織「臥龍會」吸收，台北地檢署昨起訴求刑6年。（示意圖，資料照）

