    首頁 > 生活

    台中每天多燒近300噸廚餘 議員何文海憂戴奧辛污染

    2025/11/05 06:17 記者黃旭磊／台中報導
    台中市議員何文海在文山掩埋場表示，生廚餘含水量高，焚化可能會產生戴奧辛空汙排放。（記者黃旭磊攝）

    行政院長卓榮泰於10月26日宣布，防堵非洲豬瘟延長禁運禁宰10天，今天期限到期，而台中市從3日起，廚餘不再掩埋，全部進焚化廠焚化，南屯區文山垃圾掩埋場每天載運近70部垃圾車倒廚餘焚化，當地民進黨市議員何文海憂心，生廚餘含水量高，焚化溫度不夠，可能會產生戴奧辛空汙排放。

    台中市長盧秀燕4日在市政會議宣布，除確診案例場外，全台中154場、超過8萬頭豬隻及全國其他豬場，均未檢出感染非洲豬瘟，盧秀燕說，「若一切順利，就有機會達成清零、全面解封」。對此，台中市議員何文海強調，台中市從3日起，廚餘不再掩埋全進焚化廠焚化，在禁止廚餘養豬期間，每天約近300公噸廚餘需額外去化，焚化爐有歲修問題，「原來就有10多噸垃圾不夠燒」，還多了上百噸廚餘，會發生垃圾排隊燒及空汙污染等隱憂。

    台中市環保局強調，廚餘去化以焚化發電為主、沼氣發電為輔，取消掩埋處理廚餘，每天廚餘運到3大焚化爐焚燒發電，部分焚化爐歲修停爐會進行調度。

    「爭好氣聯盟」發起人許心欣說，台中廚餘改全數焚化後，引發戴奧辛空污疑慮，環保局強調嚴格監控空品，然而市民最擔心的戴奧辛需要爬煙囪到排放管道採樣檢測，根本不在常態空品監測項目內，請環保局提出3座焚化爐燒廚餘後戴奧辛檢測數據，並與之前數據比較。

