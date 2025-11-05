高雄眷村嘉年華空軍壓軸 11/8、11/9樂群村重溫「岡山味」

岡山樂群村去年眷村嘉年華活動吸引滿滿人潮。（高雄市文化局提供）

高雄眷村嘉年華壓軸場11月8、9日在岡山樂群村舉行，以「眷戀」為主題規畫七大亮點，邀大家重溫「岡山味」。

陸海空三軍官校都在高雄，高雄擁有全台最完整、活潑的眷村生活圈，高市文化局長年透過多元方案進行眷村活化與再造，更連續數年策辦眷村文化節，守護南台灣獨有的竹籬笆記憶。

今年眷村嘉年華首場10月下旬在建業新村（海軍）盛大開幕，11月1、2日移師黃埔新村（陸軍），11月8、9日壓軸場在岡山樂群村（空軍）。

樂群村面積約5.4公頃，建於1940年，原為日本海軍航空隊宿舍，1949年後作為司令部司令、官校校長宿舍或招待所，全區建物保存共35棟，2022啟動修復計畫，今年完成並委託在地團隊剛好樂群經營。

文化局與嘉年華策展單位說明，岡山是台灣空軍軍事與工業重鎮，承載無數家國記憶與情感，樂群村是高雄少數仍保有眷村聚落型態的空間之一，也見證空軍發展史與文化轉型。

樂群村規模不像黃埔或建業，但嘉年華期間，村子裡同樣好吃好逛好玩，今年主題訂為「眷戀」，規劃市集、展覽、演出、沙龍、走讀、工作坊、派對等7大亮點；其中市集有150組高雄風土品牌與在地工藝選物，體驗活動則涵蓋豆瓣醬、眷村美食等在地手作，現場充滿岡山味。

文化局官員透露，市長陳其邁對樂群村的空間與活動很感興趣，今年極可能會到場體驗，也歡迎大家來樂群村走走，感受空軍眷屬過往的生活環境。

岡山樂群村眷戶修整即將完工。（高雄市文化局提供）

