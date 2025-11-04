搶在中央明開會前盧秀燕稱「及時拆彈」綠營破解「開始收割了」

台中市長盧秀燕今在市政會議稱非洲豬瘟台中防疫標準全國最嚴，及時拆彈、化解危機。（記者蘇孟娟攝）

台中成台灣非洲豬瘟破口，疫調及防疫狀況百出，中央急救火，各界關注7日能否完全解封，行政院長卓榮泰表示，明天（5日）中午開會決定；台中市長盧秀燕今卻在市政會議開直播放送，稱台中防疫採「全國最嚴格標準」、及時拆彈、化解危機；多位台中市議員質疑，「非洲豬瘟炸彈是根本是盧秀燕團隊製造」，中央才是拆彈者，盧迄今未道歉竟還大言不慚「及時拆彈」，戳破她今日的發言意在攬功，「收割中央功勞」。

台中防疫疏失連環爆，遭各界撻伐，盧秀燕今日卻在市政會議宣稱，台中防疫採「全國最嚴格標準」、及時拆彈、化解危機，讓不少人傻眼，多位民進黨民代直接破解她的話術。

台中市議員陳淑華指出，台中自從10月22日爆出非洲豬瘟，盧秀燕閃躲媒體記者追問非洲豬瘟疫情，一副無關緊要的態度，甚至拋下台中市的疫情說明會，出席台中購物節起跑記者會，防疫過程中，盧秀燕市府失職、怠忽職守的作為被各界撻伐，一等今天中央公開宣布有機會解除封鎖，盧秀燕就出來攬功、搶功，根本「做事閃遠遠、搶功跑第一」，「真是厚黑學100分」。

台中市議員周永鴻也直指，這場非洲豬瘟危機，埋下炸彈的正是盧秀燕領導的市府，若沒有中央進場拆彈，台中的疫情恐怕早就外溢，結果盧不但沒道歉，竟還臉不紅氣不喘地搶功。

台中市議員陳俞融也痛批，當中央部會、化學兵都出手救火，她還忙著自導自演防疫神話，誇自己「拆彈成功」，這不是防疫，是政治防身，搶功防護自己的政治生命。

民進黨前立委莊競程無奈說，看吧，不用等到明年，盧秀燕已經開直播收割中央幫台中處理爛攤子的功勞，「不用做事，割稻尾、製造仇恨讓人民討厭民進黨就好」，希望經過這次非洲豬瘟的疫情風波，大家頭腦要清醒一點，真正在幫人民做事，幫人民解決問題的是中央。

