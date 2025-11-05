為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    畫面曝！情侶當街玩起「機車便當」 反坐駕駛懷中搖搖晃晃

    2025/11/05 06:56 即時新聞／綜合報導
    一對情侶騎乘機車時，女子竟「反坐」在男騎士身前，雙腳緊夾對方。（圖擷取自Threads/@petersnewwaccount）

    一對情侶騎乘機車時，女子竟「反坐」在男騎士身前，雙腳緊夾對方。（圖擷取自Threads/@petersnewwaccount）

    首次上稿 11-04 22:53
    更新時間 11-05 06:56

    太危險了吧！近日社群平台瘋傳一段誇張影片，一對情侶騎乘機車時，疑似女子竟「反坐」在男騎士身前，雙腳緊夾對方、身體隨車身搖晃，畫面曝光掀熱議。拍下影片的民眾看傻直呼：「聽過『火車便當』，第一次看到『機車便當』！」

    一名網友在Threads分享影片，從畫面可見，該名女子背對車頭，面向男騎士坐在前方，幾乎整個人貼進對方懷裡，雙腳還勾在男子身上當作支撐。停等紅燈時看似平靜，但燈一轉綠、車一啟動，女子雙腳隨著車身前後擺動，讓後方駕駛看得膽戰心驚。

    影片曝光後，網友紛紛留言笑虧，「是拔不出來？騎車要去掛急診嗎？」、「有需要這樣嗎？可以回家在騎啊！」、「這樣秀恩愛浪漫嗎，出事才在那邊哭」、「我倒覺得叫做車禍便當，遲早出車禍」、「安全氣囊真主動」，也有人怒批，「這根本在玩命，超危險」、「別讓馬路變遊樂場」。

    針對影片內容，警方指出，騎士與乘客的行為已明顯違反《道路交通管理處罰條例》第84條，駕駛人若「載運人客或貨物不穩妥，行駛時顯有危險者」，可處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，並得責令改正或禁止通行。警方也呼籲，民眾雙載騎乘時應遵守安全規範，切勿模仿危險行為。

