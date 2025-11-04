週三北東多雲有零星雨 中南部日夜溫差大

週三北部、東半部及恆春半島大致多雲時陰偶有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫降雨。（資料照）

週三（5日）北、東半部及恆春半島大致多雲時陰偶有零星降雨，其他地區為多雲到晴，僅午後中南部山區有零星短暫降雨；北部及宜花整日較涼，氣溫20至25度之間，而中南部及台東低溫21至23度，白天高溫可到28至30度，早出晚歸留意日夜溫差。

中央氣象署預報，週三受東北季風影響，不過水氣減少，迎風面北部、東半部及恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，外出請記得攜帶雨具備用，而其他地區則為多雲到晴，僅午後在中南部山區有零星短暫降雨。

氣溫方面，北部及宜花整日較涼，溫度變化不大，整天介於20至25度之間，外出請注意保暖，而中南部及台東低溫為21至23度，白天高溫仍可來到28至30度，白天溫暖早晚涼，早出晚歸的朋友建議多加衣物以免著涼。離島天氣：澎湖多雲時陰，氣溫22至26度；金門晴時多雲，氣溫19至25度；馬祖多雲時陰短暫雨，氣溫17至21度。

中央氣象署提醒，東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東、恆春半島沿海或空曠地區及澎湖馬祖蘭嶼綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，活動請注意安全。

紫外線方面，週三基隆市為「低量級」，其餘縣市皆為「中、高量級」。

天氣風險公司也指出，明天華南雲系逐漸離開，水氣減少，不過整體大氣環境還是受到東北季風影響，由於在琉球海域附近有低壓發展，台灣風向會變得更偏東北一點，對於北部、東北部地區天氣變化不大，依然有較多雲量，迎風面地區仍有較高的降雨機率，不過整體的累積雨量會減少一些。中南部及花東地區預估為多雲到晴天氣，午後山區或花東沿海地區仍有局部短暫陣雨機會。

空氣品質方面，週三東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三北部及宜花整天20至25度之間，中南部及台東低溫21至23度，白天高溫28至30度。（擷取自中央氣象署網站）

週三基隆市為「低量級」，其餘縣市皆為「中、高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週三竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

