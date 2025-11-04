罕見！台南3間兄弟廟竟同擲出立筊 網驚呼：太神了

五塊寮慶和宮信眾擲出立杯，杯角角度奇特，令人讚嘆。（圖取自「五塊寮慶和宮」臉書）

信眾拜廟擲出「立筊」，民俗角度認為是好兆頭，但更巧合的是，安南區五塊寮慶和宮、四草大眾廟、佳里區子龍廟永昌宮的3間「兄弟廟」，竟同樣都擲到「立筊」，網友直呼：根本是顯神威，是神蹟中的神蹟！

五塊寮慶和宮11月2日信徒向中壇元帥問事，擲出立杯，杯角角度奇特，此景令人讚嘆，似有神明顯化。佳里區子龍廟永昌宮則在9月24日舉行放兵儀式，由主委林文章於南營擲出立杯。年底即將入火安座的四草大眾廟，信徒於2月28日向鎮海大元帥還願參拜，也擲出立筊。三廟有著出巡／遶境與交陪境的兄弟廟情誼，都在今年不約而同擲出立筊，令人嘖嘖稱奇。

五塊寮慶和宮曾總幹事表示，四草大眾廟、慶和宮、永昌宮的「立杯因緣」，據地方耆老與廟方記載，就曾以「立杯」作為神明同意結緣或合作的象徵。當年四草大眾廟出巡台江十六寮時，前往五塊寮慶和宮奉請中壇元帥擔任「先鋒官」，擲筊問神時出現「立杯」。這被解釋為鎮海元帥與中壇元帥結為兄弟神明、共襄盛舉的天意。

曾總幹事說，慶和宮與子龍廟永昌宮有交誼，每次出巡時永昌宮及其「宋江陣」常隨行支持。此後又在佳里永昌宮（趙子龍將軍）問筊，也同樣出現立杯現象，象徵趙子龍帝君願與兩宮共結「交陪境」。因此，這三廟的關係不只是人間信徒間的合作，更被認為是神明間「以杯結緣」的顯化。三者形成兄弟廟關係，也代表庄頭間身份認同與連結，深厚交誼逾百年。

特別的是，神明選在今年四草大眾廟將於12月28日辦理「乙巳年鎮海元帥入火安座遶境大典」，活動前三廟都擲得「立杯」，預兆在遶境、出巡，代表活動會平安順利，氣勢旺盛。安南區區長魏文貴表示，三間兄弟宮神明之間不言而喻的靈契，顯現天定之誼，在今年不約而同擲出立筊，令人感受到滿滿的神威庇佑。

五塊寮慶和宮信眾擲出立杯，杯角角度奇特，令人讚嘆。（圖取自「五塊寮慶和宮」臉書）

