中市廚餘覆土被退件 藍綠議員搬「摩鐵」、「吳柏毅」論戰

台中市民進黨籍議員江肇國（左）、鄭功進質詢建設局土方被退還硬拗。（記者蘇孟娟攝）

台中爆發非洲豬瘟後，中央禁廚餘養豬，台中出現「燕圾湖」廚餘之亂，台中市急覆土掩埋廚餘坑，日前民進黨議員江肇國爆建設局調派包商載土進文山掩埋場覆土，因摻雜大量石頭不能用「被請回」；今台中市議會質詢，國民黨議員黃佳恬舉「看到車子在摩鐵前面的照片，就說車子進去了」，斥栽贓、政治鬥爭；江肇國則強調，建設局稱「沒運到文山場」，就像用「吳柏毅」點餐，外送員已取餐半途被退單，硬稱沒訂餐，硬拗卸責。

黃佳恬今在議會都發建設水利業務質詢稱，「有議會同仁」未求證下爆料建設局提油救火，載不合格土方幫環保局掩埋，連問當晚是否有土方車進出文山場及土方是可用土材還是廢棄物。

請繼續往下閱讀...

建設局長陳大田嚴正澄清，指當天只是先盤點可做覆土的土方，現場實測檢查因顆粒過大不合用，「土方車輛沒有進出文山場」，且是出自14期的可用有價土方，不是廢棄土材。

黃佳恬批，被講成提油救火，根本栽贓、放假消息做政治鬥爭，更批看圖編故事，「憑一張車子在摩鐵前的照片，就說車要進去了嗎」。

隨後質詢的江肇國則直接問當天動員多少包商處理土方，建設局養工處回當天出動8輛車及一輛挖土機。

江肇國說，當天分明動員包商，包商連夜急忙載運土方，被環保局說粒徑太大，明明有動員且有具體車輛數，結果說沒這回事，只因車未開到文山場，就當沒發生。

江肇國也舉例說，這就像用「吳柏毅」點餐，餐廳接單、外送員已取餐，結果到半路被退單，然後稱沒有訂餐，找「搞不清楚狀況的議員」一搭一唱演卸責戲碼，事實就沒發生嗎，斥他說謊局長。

陳大田不甘示弱直回，「我不接受」；強調，只是針對車未進文山場的詢問做說明，他只是澄清當晚沒有送土方到文山場事實，雙方數度你來我往。

民進黨市議員鄭功進也聲援，強調非洲豬瘟已讓盧市府重傷，不要再硬拗硬辯。

台中市議員黃佳恬（左二）用「摩鐵」批民進黨議員「看圖編故事」。（圖：黃佳恬服務處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法