    首頁 > 生活

    非洲豬瘟前進應變所記者會復開 中央送菱角 盧秀燕缺席 鄭照新上場感謝

    2025/11/04 21:03 記者蔡淑媛／台中報導
    非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍（右）、畜牧司副司長周志勲（中）送上「菱角」，與台中市副市長鄭照新（左）共同祝福台中市豬瘟疫情早日「清零」。（記者蔡淑媛攝）

    非洲豬瘟前進應變所指揮官杜文珍（右）、畜牧司副司長周志勲（中）送上「菱角」，與台中市副市長鄭照新（左）共同祝福台中市豬瘟疫情早日「清零」。（記者蔡淑媛攝）

    台中豬場爆發非洲豬瘟疫情，成為全台首例，疫調及因應措施卻是狀況百出，被媒體問及中央與地方是否因防疫鬧僵，昨天前進應變所暫停開記者會，今天復開盧秀燕不參加，對此，前進應變所指揮官杜文珍笑說「怎麼會！中央地方是團隊，我被指派來這裡，全力協助台中」，台中市副市長鄭照新則秀出兩盒官田「菱角」，感謝農業局與環境部送菱角祝福早日「清零」。

    台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，成台灣防疫破口，台中市府延遲採檢、疫調、清消、防疫、廚餘稽查與處理等措施荒腔走板，5天疫調不同版本、案例豬場經2次清消仍驗出殘留病毒，最後中央派出疫調團隊來台中協助疫調，2天半找出最有可能的病毒來源在未完全蒸煮的廚餘，也派國軍協助案例豬場清消，昨天卻發生市府動保員擅闖案場消毒，造成防疫延後。

    昨天中央前進應變所暫停台中記者會，為疫情爆發10多天來首次發生，外界質疑中央與地方是否鬧僵，今天台中記者會復開，指揮官杜文珍被問及此事表示，防疫視同作戰，中央地方是團隊，一起抵抗疾病，團隊夥伴有困難，我們會來協助，這是前進所的功能，我與台中市府心手相連，對抗疫病全力以赴，我被指派來這裡，全力協助台中防疫。

    鄭照新則說，被問中央地方鬧僵的問題太有趣，他感謝杜文珍率領團隊來台中協助市府疫調與防疫，解釋昨天記者會暫停是杜次長要去台北開工作會議，感謝次長細心幫市府處理防疫細節，且善意的提醒，感謝農業局、環境部送上官田菱角鼓勵台中市早日清零。

    熱門推播