金門大學將發行「綠色債券」 全國院校跑第一 校長：盼推廣到各大學

國立金門大學校長陳建民（中）主持該校「29榮耀 永續ESG」校慶，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左四）、金門縣政府秘書長張瑞心（右四）、金防部政戰主任王石朋（右三）少將等人到場共襄盛舉。（金門大學提供）

國立金門大學是台灣首個規劃發行永續發展債券籌措財源，取得資格認可的大專院校，校長陳建民今天在該校29週年校慶大會說，這是全國大學第1個爭取綠色債券成功的案例，也代表金大推動環保具有前瞻性及引導性，希望把這樣的力量傳播到金門地區和台灣各大學。

金大表示，財政部推動中央政府機關具自償性的公共建設資金需求，透過發行乙類公債籌資，以引導市場資金投入公共建設，實現政府財政來源多元化及鼓勵發行永續發展債券達成綠色轉型政策目標。金大於9月30日已取得財團法人中華民國證券櫃台買賣中心綠色債券資格認可，預計明年由財政部代為發行乙類公債。

陳建民在以「29榮耀 永續ESG」為主題的校慶大會說，教育部配合聯合國「ESG」的環境保護（E）、社會責任（S）與學校治理（G）3大原則的政策指標，做了高等教育等相關宣示，金大配合高教深耕計畫，持續在教學創新精進、提升高教公共性、善盡社會責任、產學合作連結等4大面向深耕精進。

陳建民說，金大在「ESG」做了很大努力，其中學生第3宿舍，導入綠建築與環保設計理念，成功爭取教育部及財政部支持，納入中央政府乙類公債「綠色債券」方案。

金大表示，學生第3宿舍興建工程，依台灣綠建築評估系統（EEWH）準則設計，並計畫取得黃金級綠建築標章，透過節能減碳與調適設計，有效因應氣候變遷與減少環境衝擊。宿舍預計2028年完工，總經費約6.9億元，預計以債券籌資4億元。

國立金門大學校長陳建民（中）主持該校「29榮耀 永續ESG」校慶大會前，與學校水獺造型吉祥物合拍。（記者吳正庭攝）

金門大學校長陳建民（中）表揚傑出校友李光杏（左）、洪念慈（右）。（金門大學提供）

