中市議員質疑再生水推動進度落後 水利局：每天已產生13萬噸再生水

台中市正展開污水接管工程，民進黨議員林祈烽認為台中市污水接管與再生水推動進度嚴重落後，不僅污水接管普及率僅27.15%，在六都中敬陪末座，整體污水處理率也僅72.17%，為六都倒數第二，集污區用戶接管作業緩慢，擔心會影響台積電中科二期1.4奈米新廠等重大產業用水規劃，市府必須全面檢討污水接管與再生水供應能量，加速相關工程進度。

水利局長范世億表示，每年中央國土署補助台中市污水接管經費大約13億元，雖然各縣市都會想要盡速完成接管，但為了避免對交通造成重大衝擊，水利局還是會在全市分散施作。

議員林祈烽詢問副市長黃國榮，台積電中科二期的興建，會對台中市造成什麼影響？黃國榮表示，用電及用水。

林祈烽進一步質疑，截至9月底台中市污水用戶接管戶數31萬6521戶，接管普及率僅27.15%，在六都中排名最後一名。依市府2023台中市自願檢視報告書2.0目標，今年底整體污水處理率應達76%，2030年要達到86%，但目前僅72.17%，距離年底只剩不到兩個月時間，市府是否真的有信心達標？范世億表示，可達標。

林祈烽質疑，水湳水資中心接管進度嚴重落後，截至2024年底，用戶接管僅10452戶，僅達53%；水湳水資中心設計每日處理量1.8萬噸，目前平均僅達1.53萬噸，仍有提升空間。

范世億表示，再生水費用較自來水來得高，基本上是配合企業用水端需求來處理再生水，目前污水處理量有超過再生水需求量，1噸污水大約可產生0.6噸再生水；中科二期部分，其污水收集量是足夠的；台中市目前有11座水資源回收中心，每天處理26萬噸污水，產生13萬噸再生水，其中水湳供應友達光電1萬噸再生水。

