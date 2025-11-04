黃明志涉毒！呂捷憶起15年前「嗑藥女學生」 一句話讓他感觸不已

呂捷臉書發文，分享一名染毒女學生，從「有未來」走向沉淪。示意圖。（資料照）

創作歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯的猝逝命案，他不僅涉毒，更遭到大馬警方通緝，震驚各界。補教名師呂捷今（4日）在臉書發文，分享一段發生於15年前的真實故事，感嘆一名誤入歧途的女學生，從「有未來」走向沉淪，一句「我沒有錢，但有未來」成了令他難以忘懷的話。

呂捷回憶，有次在高雄補習班下課後，一位畢業多年的女學生突然現身櫃台找他。「當年我同一時間教的補習班超過20家，每年教的學生也超過3000人，但我對這個孩子有印象。」他說，這名學生「長得清秀可愛，但成績不佳」，甚至曾有男同學為她爭風吃醋、大打出手，也曾在臉書上和他討論「成績不好怎麼辦」。

多年後重逢，女孩卻判若兩人。「皮膚暗沉、痘疤清晰可見、一頭褪色且毛躁的金髮、兩眼無神，簡單來說就是...嗑藥臉！」呂捷察覺情況不對，便關心詢問「孩子，怎麼了？」，對方也坦承誤觸毒品的過程。

女孩現在高三，就讀一間後段班高職。「高二那一年跟朋友去唱歌，認識了一群新的大哥、大姊。後來常跟這群人豁在一起，在一次唱歌酒酣耳熱的時候...她，接觸了毒品。學生哪來的錢買毒，打工的那點錢也不夠她嗑藥！所以如你所想的，該發生的事情就發生了，她用最原始的本錢換取毒資，直到他們一起被抓。」案件甚至登上新聞，「高雄某高職全班有三十多人吸毒。」

呂捷表示，女孩並沒有向他借錢，只是哭著問：「我怎麼辦？我的人生怎麼辦？爸媽也放棄我了……全世界都放棄了……」他安慰對方，並提議，「孩子，要不我幫你跟你爸媽談談？」兩人約好下週二晚上見面，一起回家談談。

然而，到了約定的那天，女孩卻沒出現。呂捷回憶：「我打電話找了她兩天...直到電話直接轉接語音信箱。我再也沒有見過她，也沒有她的消息。」多年後，他再次上網搜尋對方臉書，「生日祝福不算的話，時間停留在2010年的3月26日。」

呂捷感嘆，自己已超過十年沒有再想起這個孩子，但依然記得她的那句話，「我很懷念在加油站打工的日子，那時候我沒有錢，但有未來。」

