基市府開記者會舉成功合建案例 綠議員批難掩新市政大樓使用空間不足

民進黨基隆市議員鄭文婷表示，基隆市政府記者會諸多說明相關合建都更案例，恐怕難掩新市政大樓使用空間不足的窘境。（基隆市議員鄭文婷提供）

針對基隆市政府今天（4日）下午召開有關新市政大樓公辦都更案記者會，民進黨市議員鄭文婷對此批評說，基市府所謂的成功合建案例，並沒有一案是市府首長坐鎮辦公的新市政大樓，合建是否有資料外洩的疑慮？基市府稱高雄林德官段都更案與基市府新市政大樓是孿生兄弟，但高雄整合鄰地劃定都更範圍為10454平方公尺，擴增3倍，基隆市劃定範圍4387平方公尺縮小1/3，這樣的「攣生兄弟」比例也差太多？鄭文婷說，如果按照市府公布府內14處約1100名員工，每人8平方公尺，依照此說法，那大可把所有市府局處員工合署辦公到新市政大樓，市政府難掩飾使用空間不足的窘境。

鄭文婷說，市府雖然舉了公辦都更案例，如高雄林德官段都更案、新店行政園區都更案等案例，來合理化新市政大樓帶給外界的疑慮，但是這些案例沒有一案是市長或首長坐鎮辦公的行政大樓，市政大樓既然是合建，就會是建商蓋好的建物，按照約定的權值比分配的市府，對於可能發生的資料外洩以及相關衍生問題，並沒有看到市府有說明交代。

此外，基隆市長謝國樑口中的公辦都更「孿生兄弟」高雄林德官段都更案，整個計畫從原本面積不到3000平方公尺，因整合鄰地最後劃定都更範圍就高達10454平方公尺，擴增3倍多；與基隆新市政大樓原本計畫為6461平方公尺，最後劃定範圍只有4387平方公尺，明顯縮小1/3，兩者如何能稱為孿生兄弟？

如果按照市府說法，府內14處約1100名員工，每人只需8平方公尺（約2坪多），那麼總共只需要8800平方公尺，相當於2662坪，可藉此機會將衛生局搬回新市政大樓集中辦公？把衛生局納入不過才3312坪，市府分回近6000坪土地還綽綽有餘。她強調，市府所說1人只需要8平方公尺是指一般員工，辦公空間規劃會按照職務不同大小有別；另外，還包括會議室、廁所等共同使用空間，可見市府有故意掩飾空間使用不足的情況。

民進黨基隆市議員鄭文婷指出，行政院與所屬各機關辦公處所空間及面積規劃原則附表，明定一般員工使用面積才是8平方公尺，其他依照職務不同使用面積大小有別，基市府說法難掩新市政大樓使用空間不足的窘境。（基隆市議員鄭文婷提供）

