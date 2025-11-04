為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    全台志工111萬人！石崇良讚「隱形超人」 92歲嬤獲金駝獎

    2025/11/04 19:08 記者林志怡／台北報導
    高齡92歲的志工鄭彩鑾（右）迄今持續服務超過24年、時數超過2萬小時。（記者林志怡攝）

    高齡92歲的志工鄭彩鑾（右）迄今持續服務超過24年、時數超過2萬小時。（記者林志怡攝）

    全國志工最高榮譽「金駝獎」今日舉行頒獎典禮，今年計有10位志工獲獎，服務年資都已超過15年，其中最年長的得獎人已高齡92歲。衛福部長石崇良說，志工在台灣各個角落默默提供服務，可說是台灣的「隱形超人」，金駝獎得主更都是長年投身志願服務的志工，值得敬佩與感謝。

    石崇良說，外國人都知道台灣最美的風景是人，而台灣的人之中最美的就是志工，在花蓮堰塞湖溢流事件後，許多光復鄉的房屋、街道都被埋沒在泥流之下，但短短不到一個月，就被湧入當地的「鏟子超人」們處理乾淨，恢復到可以居住的狀態，而這些志工都展現的台灣的熱情與志工的難能可貴。

    石崇良表示，金駝獎的獲獎者們不只是一次性的投入志工工作，更是經年累月的作為志工，在各個領域默默服務、長期投入社會工作，有些協助器官勸募、社會服務、長者送餐、環境教育，出現在民眾的日常生活中，卻未必被注意到，可說是台灣的「隱形超人」。

    台灣自民國90年起公布施行「志願服務法」，鼓勵民眾參與志願服務，截至113年底，全國志工人數已達111萬人，志工團隊計有1.9萬隊，服務時數達1億小時，相當於運用5萬名全職人力，估算產值達到新台幣189億元。

    高齡92歲的志工鄭彩鑾在民國90年「志願服務法」上路前，就已經投入志願服務，迄今持續服務超過24年、時數超過2萬小時，服務領域廣及衛生保健、健康體能、長期照顧、菸害防制、防疫宣導等，具有全方位的服務能量與卓越績效，今年在台北市大同區健康服務中心推薦下，拿下金駝獎。

    另一位78歲獲獎人是由高雄市鳳林觀音慈愛會推薦的志工施英滿則從民國82年就投入志願服務，退休後持續深耕公益，長年參與多元服務，探訪獨居長者、關懷生活起居，並參與捐血、物資發送及社區關懷活動，尤其細心溫柔、善於傾聽，讓長者在陪伴中感受到尊重與關懷。

