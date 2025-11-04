赴日遊學團到東京秒「放生」變自助旅行 家長質疑屏東補習業者詐騙

民眾參加屏東市某補習業者招攬的日本遊學團，實際住宿在10人雅房隔成的2人雅房。（遊學團家長提供）

今年暑假屏縣一群國中小學生參加屏東市某外語補習班的遊學團前往日本東京，約4週行程收費近10萬元，原以為是業者所稱上午到語言學校、下午旅遊行程，結果到東京後才發現根本不是統包，除語言學校，其餘吃飯、車票、各景點門票都要自付，秒變自助旅行，家長十分不滿，質疑業者詐騙，縣府接獲申訴展開調查。業者則未回應。

據了解，該遊學團今年7月8日到8月3日赴日，收費9萬7300元，來回機票需自付，全團有14人參加，大部分是在該補習班上日語課者，其中有8位大人、6人未成年，年紀最小4歲，有親子同行，也有國中小學生隻身跟團，還有人是透過旅展購買。

請繼續往下閱讀...

隻身參加遊學團的黃姓國三生表示，一下飛機就被要求掏錢買車票去學校，到宿舍更發現跟招生時的照片差很多，原稱3人一間套房，附衛浴和廚房，但實際住的是上、下舖，衛浴和廚房要共用，很多行程都是把他們帶到定點，就叫他們自己參觀，吃飯、交通費、景點門票都要自己付，也沒有領隊，只好跟團裡的大人們一起照顧年紀較小的團員。

翁姓家長也批，該補習班公開招收暑期遊學團，公開宣傳並在旅展招生時宣稱辦理遊學，依法應該簽「遊學契約」，但給團員簽的卻是「留學契約」，還不給5天審閱期，簽完名後，就直接將契約收走。也有家長說，最令人擔心的是，將未成年小孩丟包在國外，完全忽視可能失蹤的風險。

屏東縣政府消保官吳清宜表示，已排定11月7日召開消費爭議調解委員會議，協助雙方釐清契約內容及解決爭議。教育處長陳國祥則指出，該案的確離譜，教育處已發函業者，並於10月27日實地查核，發現1、2樓登記為補習班，3樓為外語文化公司，號稱是遊學但簽的契約卻是留學，形成灰色地帶，依「屏東縣短期補習班設立及管理規則」，補習班不得經營非屬短期補習教育的機構或業務，將要求業者在一週內說明。

針對外界指控，補習班業者並未出面說明，只透過櫃檯人員回應交給法律處理。

參加日本遊學團的團員表示，實際住宿環境與招生時的說法不同。圖為共用的廚房與生活空間。（遊學團家長提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法