台北國際旅展11/7登場 業者估「普發萬元」帶動2成業績

為期四天的ITF台北國際旅展週五（7日）登場，來自123個國家／城市的單位參與，是歷年新高，旅遊業者分析，政府普發萬元，加上九天春節假期、寒假較長，預估將帶來2至3成業績成長。

ITF旅展今天舉辦宣傳活動。主辦單位台灣觀光協會會長簡余晏表示，今年攤位面積增加100格，達到1600格，接近疫前2019年1700格規模；參展單位來自123個國家／城市，是歷年最高，其中美國館也是睽違多年回歸。今年入場表現預估會超越去年30萬人次，也期待營業額突破以往。

簡余晏說，ITF旅展是亞洲規模最大旅展，今年航空公司祭出特惠價吸客，業者也祭出高CP值及高端遊程，各有客群喜愛；台灣旅遊業者也求新求變，推出ai導遊、智慧燈光導覽，甚至有業者以氣味作為策展主題。

ITF旅展籌備委員會主委葉菊蘭表示，台灣是名副其實的觀光大國，去年出境旅遊高達1685萬人次，國內旅遊更達2.2億人次，國旅支出突破5000億元；國旅市場近年也興起農業、客庄、運動、文化等主題旅遊，展現旅遊產品創意與深度。

雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑指出，寒假延長及春節連假9天，推升長程線旅遊熱潮，歐洲寒假訂單量年增逾3倍，亞非線寒假與春節訂單成長近8成，美加較去年成長約3成；再加上普發現金政策，整體業績預估會成長2成。

針對普發萬元，單葑分析，旅客能即領即用，同時消耗年假，尤其適用短天數行程，因此雄獅推出許多萬元左右或萬元以下的行程，例如首爾四天、峇里島自由行、曼谷、沖繩等等。

可樂旅遊行銷部總經理林冠賢表示，配合普發現金推出多項「萬元有找」方案，預估帶動2至3成業績；萬元有找方案以韓國為主，如首爾、大邱、釜山、濟州島等，最低7900元起，還能餘留零用金，「我們跟供應商，例如航空公司、飯店有談到較好價格。」

首度參展的AsiaYo，祭出萬元有找的「海陸雙享」方案，訂購探索星號郵輪航次送價值破萬的台灣奢華露營行程，每天限量販售，每人9000元，一次獲得沖繩、石垣島四天三夜郵輪及台灣奢華露營一泊二食。台灣虎航也推優惠，旅客線上消費滿萬元，到展場攤位可兌換500元回饋金。

