再添日本姊妹市 蘇澳與千葉館山市締盟共推產業發展

蘇澳鎮長李明哲（前右）今天與日本千葉縣館山市長森正一（前左）簽署盟約，雙方締結姊妹市。（蘇澳鎮公所提供）

宜蘭縣蘇澳鎮再添日本姊妹市！蘇澳鎮長李明哲率領的國際交流訪問團，今天（4日）抵達千葉縣館山市，市長森正一率領市役所同仁持青天白日滿地紅國旗迎接，雙方隨後簽署盟約，承諾以經濟物產為出發點，促進產業發展。

館山市交流團一行6人曾在2019年造訪蘇澳，隔年李明哲回訪發現，2地有不少相似之處，包括均為海岸綿長的海港城鎮、農漁物產豐富、每年舉行大型馬拉松賽，雙方開始研議締結為姊妹市，終於在6年後的今天順利締盟。

締盟儀式在館山溫泉夕日海岸鶴飯店登場，雙方以「4個基礎」作為締盟出發點，即持續交流維繫情誼、尊重彼此文化差異推動各項合作、以經濟物產為出發點促進產業發展、以居民福祉為重加深民生連結合作。

之後，2位首長互贈紀念品，李明哲致贈高溫燒製的「蘇澳冷泉燒」陶藝品，象徵兩市鎮情誼禁得起歲月焠鍊，森正一則回贈迷你武士盔甲，期盼彼此情誼堅定不移。李明哲希望完成締盟後，吸引更多館山市遊客到蘇澳旅遊，活絡地方上的觀光產業發展。

館山市位在千葉縣南部，距離東京最短距離95公里，目前人口數4萬4000多人。

李明哲（左）致贈高溫燒製的「蘇澳冷泉燒」給館山市長森正一，象徵彼此情誼禁得起歲月焠鍊。（蘇澳鎮公所提供）

森正一（右）回贈迷你武士盔甲給李明哲，期盼彼此情誼堅定不移。（蘇澳鎮公所提供）

館山市役所同仁持青天白日滿地紅國旗，迎接蘇澳訪問團到訪。（蘇澳鎮公所提供）

