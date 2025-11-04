為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃明志尿檢4陽性！ 醫揭可怕現實：毒品「改寫」神經通路 對快樂已無感

    2025/11/04 19:05 即時新聞／綜合報導
    黃明志捲入謝侑芯命案還爆出涉毒。（資料照）

    馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，日前傳出他接受尿檢，對至少4種毒品呈陽性反應。有醫生指出，如果尿檢結果對4種毒品呈陽性，就代表毒品「改寫」人體的神經通路，吸毒者已經對現實的快樂無感。

    本月2日爆出黃明志是謝侑芯命案關鍵人物，大馬警方懷疑謝侑芯她生前疑有嗑藥並與黃明志發生關係，猝逝意外發生當下，黃明志人就在旁邊。警方還在黃的房間內搜出俗稱搖頭丸「愛他死」（Estacy）的藍色小藥丸，後續將黃帶回偵訊並測毒，其尿檢顯示對安非他命、甲基苯丙胺（冰毒）、克他命和四氫大麻酚4種毒品呈陽性反應。

    大馬檳安醫院急診室醫師秦梓維今天在臉書發文，「我們的身體，從不說謊，尿液驗出毒品陽性，就代表它真的進入過體內。四種毒品同時反應陽性，這不是『被陷害』的故事，而是一場明知道危險，卻仍然跨過去的選擇。」

    「吸毒，其實不是『想玩就玩』的事，毒品真正可怕的地方，不只是違法。它直接『重寫』你的大腦獎勵系統，當那條神經通路被『改寫』，你會開始對現實的快樂失去反應——吃飯、聊天、表演、甚至愛，都不再有快感。只有毒品，才能『喚醒』那種興奮。這就是成癮（addiction）的生理機制。所以當有人說『我只是想放鬆一下』，其實那一刻，大腦已經開始被『綁架』。」

    他接著說：「明星不是不能有私生活，但『私生活』不代表可以無視法律。越是被看見的人，越該明白自己的影響力。一場派對、一口『好奇』，可能讓年輕人以為那只是『玩樂』。可在醫學上，『一次嘗試』，就可能讓你再也回不到從前。在急診，我看過太多這樣的病人有人吸完出現幻覺，在走廊上大喊大叫，以為有人要害他；有人心跳飆升、體溫上升到40度，幾分鐘之內就陷入昏迷；也有人意識混亂、全身抽搐，被送來時，已經失去了呼吸。」

    「更讓人心碎的，是家屬的眼神……媽媽哭著說『醫生，他只是壓力太大』，但毒品不會因為你是好人就放過你。它不會分職業、不會看地位、不會挑人下手。一旦沾上，它只認得『下一個劑量』。他們都以為自己能『控制』，但毒品最殘忍的地方是它讓你以為你還能控制。等你發現控制權沒了，你的身體、精神、人生，早已不是你的。」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

