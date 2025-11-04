鳳凰颱風最快明生成！週末路徑分歧 週四起白天重回30度

未來一週氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

近期受東北季風影響，各地氣溫偏涼。中央氣象署指出，這一波東北季風預計從週四起減弱，氣溫也將逐漸回升至30度左右，但下週一起又有另一波東北季風影響，且目前位於關島附近的熱帶性低氣壓，最快可在明天增強為輕度颱風「鳳凰」，對台影響還有待觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，先前於關島附近生成的熱帶性低氣壓，最快有機會在明天增強為鳳凰颱風，並大致朝向西北西方向前進，直到週末抵達菲律賓東南方海面，此後模式預報路徑相當分歧，還有待觀察。

請繼續往下閱讀...

黃恩鴻表示，明天台灣持續受到東北季風影響，但水氣開始減少，迎風面的北部、東半部、恆春半島有零星降雨，中南部地區可見陽光，另花東、蘭嶼、綠島需注意長浪；週四起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，僅桃園以北、宜花地區降雨機率較高，其他地區多雲到晴。

週五至下週日白天水氣少且氣溫回升，各地多雲到晴，僅北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區可見陽光，午後中南部山區可能有零星短暫雨，但黃恩鴻提醒，週六起受熱帶系統間接影響，東半部、恆春半島沿海有長浪。

黃恩鴻指出，週日晚間至下週二都受到另一波東北季風影響，但強度較目前這一波弱，北台灣氣溫略降、水氣增加，迎風面有局部短暫雨，花東、恆春半島有零星短暫雨，中南部則維持多雲到晴，且下週二後需注意熱帶系統影響。

氣溫方面，明日感受仍偏涼，北部、宜蘭、花蓮感受濕涼，整日氣溫介於20至24度，中南部地區、台東地區夜間清晨氣溫21至23度、白天氣溫28至30度；週四至下週日回暖，各地白天氣溫可達30度左右，夜間清晨氣溫約22至24度。

下週一起受到另一波東北季風影響，主要降溫區域在北台灣，白天氣溫下降至23至24度，夜間清晨氣溫變化不大。

未來一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法